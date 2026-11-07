பிளஸ் 2 படித்து நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை: போலி டாக்டர் கைது
பிளஸ் 2 படித்து நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை: போலி டாக்டர் கைது
ADDED : நவ 07, 2026 08:10 PM
ADDED : நவ 07, 2026 08:10 PM
வாணியம்பாடி: வாணியம்பாடியில், பிளஸ் 2 படித்து, நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்த, போலி பெண் டாக்டர் தனலட்சுமி, 53, என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த அம்பலுார் பஞ்.,குட்பட்ட கோகுல் சிட்ட பகுதியை சேர்ந்தவர் தனலட்சுமி. இவர், முறையான மருத்துவம் படிக்காமல் பொது மக்களுக்கு ஆங்கில மருத்துவம் பார்த்து வருவதாக, மாவட்ட சுகாதாரத்துறை இணை இயக்குனர் வேல்முருகன்(பொறுப்பு) என்பவருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
வாணியம்பாடி அரசு மருத்துவமனை, தலைமை மருத்துவர் கணேஷ் தலைமையிலான மருத்துவ குழுவினர் நேற்று சம்பவ இடத்திற்கு சென்று விசாரித்தபோது, தனலட்சுமி, பிளஸ் 2 மட்டும் படித்து விட்டு வீட்டில் கிளினிக் அமைத்து நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து மருத்துவ குழுவினர், தனலட்சுமியை பிடித்து அம்பலுார் போலீசில் ஒப்படைத்தனர். போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து கைது செய்தனர்.