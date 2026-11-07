சட்ட விரோத பண பரிமாற்றம் புகார் திருச்சியில் டி.ஆர்.ஐ., சோதனை
சட்ட விரோத பண பரிமாற்றம் புகார் திருச்சியில் டி.ஆர்.ஐ., சோதனை
UPDATED : நவ 07, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 07, 2026 07:06 PM
திருச்சி: திருச்சியை சேர்ந்தவர் சட்டவிரோத பணபரிமாற்றம் மற்றும் தங்கம் கடத்தல் புகாரில் சிக்கியதால், அவரது வீட்டில் டி.ஆர்.ஐ., எனப்படும் மத்திய புலனாய்வுப்பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தினர்.
திருச்சி, தென்னுார் ஆளவந்தான் நகரை சேர்ந்தவர் முகமது ரபிக், 29. இவர் வெளிநாடுகளில் இருந்து எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள், தங்கம் ஆகியவை வாங்கி வந்து வியாபாரம் செய்துள்ளார்.
மேலும், சட்டவிரோத பணபரிமாற்றம், தங்கம் கடத்தலிலும் ஈடுபட்டுள்ளார். இதுதொடர்பாக இவர் மீது புகார்கள் உள்ளன. இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை துபாய் செல்ல, திருச்சி விமான நிலையம் வந்த முகமது ரபிக்கை, அங்கு மத்திய வருவாய் புலனாய்வு பிரிவு அதிகாரிகள் சோதனையிட்டனர்.
அப்போது ரபீக் பெயரில், மேலும், 19 விமான டிக்கெட்டுகள் வாங்கியிருந்தது தெரியவந்தது. அதிக விலைக்கு டிக்கெட்டை விற்க, இவர் மொத்தமாக டிக்கெட் வாங்கி வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது. மேலும், திருச்சியில் உள்ள அவரது வீட்டில் சோதனையிட்டதில், சட்டவிரோதமாக, 5 ஆயிரம் அமெரிக்க டாலர் பணம் வைத்திருந்ததும் கண்டுபிடித்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
விமான டிக்கெட்டுகளும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பின் ரபீக்கிடம் விசாரணை நடத்திவிட்டு, அதிகாரிகள் அங்கிருந்து சென்றனர்.