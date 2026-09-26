மலை ரயிலுக்கான ஐ.சி.எப்., பெட்டிகள் சோதனை ஓட்டம்; ஊட்டிக்கு விரைவில் கூடுதல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க வாய்ப்பு
மலை ரயிலுக்கான ஐ.சி.எப்., பெட்டிகள் சோதனை ஓட்டம்; ஊட்டிக்கு விரைவில் கூடுதல் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்க வாய்ப்பு
ADDED : செப் 26, 2026 07:50 PM
நமது நிருபர்
மேட்டுப்பாளையம் -ஊட்டி மலைரயில் பாதையில், கூடுதல் சிறப்பு ரயில்களுக்காக, எடை குறைத்து மறுவடிவமைப்பு செய்த, புதிய ஐ.சி.எப்., ரயில் பெட்டிகளின் சோதனை ஓட்டம் நடந்தது.
'யுனெஸ்கோ' அங்கீகாரம் பெற்ற, நீலகிரி மலை ரயிலில் பயணம் செய்ய சர்வதேச சுற்றுலா பயணிகள் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதற்காக கூடுதல் சிறப்பு ரயில்களை இயக்க திட்டமிடப்பட்டு, சென்னை பெரம்பூர் ஐ.சி.எப்., ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையில், 28 பெட்டிகள் தயாரிக்கப்பட்டு, கடந்த, 2021ல் கொண்டுவரப்பட்டன.
அதில், இயற்கை அழகு ரசிக்க அகலமான 'பனோரமிக்' கண்ணாடிகள், எல்.இ.டி., விளக்குகள் உள்ளிட்ட நவீன வசதிகளுடன், தலா, 15 டன் எடை கொண்ட, இந்த பெட்டிகளுடன் செங்குத்தான மலை ரயில் பாதையில் சோதனை ஓட்டம் நடந்தது.
அப்போது, இழுத்து செல்லும் இன்ஜினுக்கு அதிக அழுத்தம் ஏற்பட்டு ரயிலை இயக்குவதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது. இதனால், 1.3 டன் எடை வரை எடையை குறைத்து மறு வடிவமைப்பு செய்யப்பட்டது.
இந்நிலையில், டில்லி ரயில்வே ஆராய்ச்சி மற்றும் தர நிர்ணய அமைப்பு (ஆர்.டி.எஸ்.ஓ.,) சோதனை பிரிவு இயக்குனர் மிஸ்ரா தலைமையிலான குழுவினர், மேட்டுப்பாளையத்தில் இருந்து குன்னுார் வரை, எடை குறைந்த நான்கு பெட்டிகளுக்கான சோதனை ஓட்டம் நடத்தி ஆய்வு செய்தனர்.
சக்கரங்களின் அடியில் அதிநவீன கேமராக்கள் மற்றும் சென்சார்களை பொருத்தி, ரேக் பற்களுடன் சக்கரங்கள் பிணையும் விதம் ; வளைவுகளில் தடம் புரளாமல் செல்லும் தன்மை ; பிரேக் செயல்பாடு ஆகியவை பதிவு செய்யப்பட்டது. நடப்பு வாரம் முழுவதும் மற்ற பெட்டிகளின் சோதனை ஓட்டமும் நடத்தப்பட உள்ளது. சோதனையின் முடிவில் பாதுகாப்பு சான்றிதழ் கிடைத்ததும், மேட்டுப்பாளையம், குன்னுார் ஊட்டி இடையே கூடுதல் சிறப்பு மலை ரயில்கள் இயக்க வாய்ப்புள்ளது.