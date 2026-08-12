குடிநீர் கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தர்ணாவில் ஈடுபட்ட பழங்குடி மக்கள்
குடிநீர் கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தர்ணாவில் ஈடுபட்ட பழங்குடி மக்கள்
ADDED : ஆக 12, 2026 08:05 PM
ADDED : ஆக 12, 2026 08:05 PM
வேலுார் : கணியம்பாடி ஒன்றியத்தில், குடிநீர் வசதி கேட்டு, பழங்குடி இருளர் மக்கள், வேலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர்.
வேலுார் மாவட்டம், கணியம்பாடி பகுதியை சேர்ந்த சின்ன பாலம்பாக்கம், துத்திக்காடு பகுதியில், 100க்கும் மேற்பட்ட பழங்குடி இருளர் குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். அதில், சில பகுதி குடும்பத்தினருக்கு குடிநீர் கிடைக்காமல் அவதிப்பட்டு வந்தனர்.
சமையல் மற்றும் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு விலை கொடுத்து குடிநீர் வாங்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது. இதுதொடர்பாக, அரசு அதிகாரிகளுக்கு பலமுறை தகவல் தெரிவித்தும், எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இதனால், ஆத்திரமடைந்த பொதுமக்கள் காலி குடங்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவர்களுடன் குடிநீர் வழங்க கோரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று திரண்டு, தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர். குடிநீர் வழங்க கோரி கோஷம் எழுப்பினர். அரசு அதிகாரிகள், அவர்களிடம் பேச்சு நடத்தினர். அதன்பின், அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
பொதுமக்கள் கூறுகையில், 'வேலுார் மாவட்டம், கணியம்பாடி ஒன்றியம் துத்திக்காடு, சின்ன பாலம்பாக்கம் பகுதியில், 100க்கும் மேற்பட்ட பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கிறோம். குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு ஆறு மாதமாக குடிநீர் கிடைக்கவில்லை.
இதுதொடர்பாக பலமுறை மனு கொடுத்தும், நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தியடஹல், ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தனர். அதிலும் தண்ணீர் வரவில்லை.
சமையல் மற்றும் குடிநீர் உபயோகத்திற்கு விலை கொடுத்து வாங்கி வருகிறோம். எனவே, குடிநீர் வசதி ஏற்படுத்தித்தர வேண்டும். கடும் வறட்சியால் குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அதிகாரிகள் சரிசெய்ய வேண்டும்' என்றனர்.