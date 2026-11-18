17 கைதிகள் தப்பி ஓடிய தேக்கம்பட்டி சிறையில் திரிபாதி குழு; பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பற்றி நேரில் ஆய்வு
17 கைதிகள் தப்பி ஓடிய தேக்கம்பட்டி சிறையில் திரிபாதி குழு; பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பற்றி நேரில் ஆய்வு
ADDED : நவ 18, 2026 06:16 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:16 PM
தேனி மாவட்டம், தேக்கம்பட்டி சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் கடந்த மாதம் 26ம் தேதி தப்பி ஒடினர். தனிப்படையினர் 36 மணி நேரத்தில் தேடி பிடித்து தப்பியோடிய 17 கைதிகளையும் கைது செய்தனர்.
பின்னர் அவர்கள் அனைவரும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, வெவ்வேறு மாவட்ட சிறைகளில் அடைத்தனர். இதேபோன்று சென்னை புழல், கோவை சிறையில் கைதிகள் தப்பியதால் சிறைகளின் பாதுகாப்பு அம்சங்கள் குறித்த கேள்விகள் எழுந்தன.
கைதிகள் தப்பிஓடும் சம்பவங்கள் அதிகரித்ததால் முன்னாள் டிஜிபி திரிபாதி தலைமையில் 3 பேர் கொண்ட குழுவை தமிழக அரசு அமைத்தது. சிறைத் துறை இயக்குநரான கூடுதல் டிஜிபி சங்கர், ஓய்வு பெற்ற சிறைத்துறை டிஐஜி ராஜேந்திரன் ஆகியோர் குழுவில் இடம்பெற்றனர்.
3 பேர் கொண்ட இக்குழுவினர் தேக்கம்பட்டி சிறைக்கு இன்று சென்றனர். அங்குள்ள பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள், கண்காணிப்பு கோபுரங்களில் துப்பாக்கி ஏந்திய காவலர்கள் பணியில் உள்ளனரா என்பது குறித்தும் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். சிசிடிவி கேமிராக்கள் இயங்குகிறதா? கைதிகளுக்கு முறையாக உணவுகள் தரப்படுகிறதா? என்பது பற்றியும் குழுவினர் ஆய்வு நடத்தினர்.
சிறைகளில் நடத்தப்படும் ஆய்வுகளை தொடர்ந்து, பாதுகாப்பை பலப்படுத்துவதுடன், மேற்கொள்ள வேண்டிய சீர்திருத்தங்கள் குறித்து பரிந்துரைகளை இந்த குழு தமிழக அரசிடம் வழங்கும்.