விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்டதல்ல த.வெ.க., அரசு: இ.கம்யூ., கருத்து
விமர்சனத்திற்கு அப்பாற்பட்டதல்ல த.வெ.க., அரசு: இ.கம்யூ., கருத்து
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:49 AM
சென்னை: 'த.வெ.க., அரசு விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டதல்ல' என, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் மாநில செயலர் வீரபாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
சென்னையில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில், 'நீட்' தேர்வு எதிர்ப்பு தொடர்பான போராட்டம், ஜூலை 20 முதல் 26ம் தேதி வரை நடந்தது. பேச்சாளர்கள் சிலர் எதிர்மறை கருத்துக்களை முன் வைத்தனர். அது, ஜனநாயக ரீதியில் அனுமதிக்கப்பட்டது.
போராட்டக் களத்தின் உணர்வை திசை திருப்பும் முயற்சிகள் நடந்தபோது, உறுதியாக தடுக்கப்பட்டு, நிகழ்வுகள் நெறிப்படுத்தப்பட்டன. இதில் மறைக்க எதுவும் இல்லை.
இ.கம்யூ., கட்சியை, த.வெ.க., மேலிடம் கண்டித்ததாகவும், அதற்கு, 'இனி இதுபோல் நடக்காது' என, த.வெ.க., மேலிடத்தில் இ.கம்யூ., விளக்கம் அளித்ததாகவும் பத்திரிகையில் செய்தி வெளியாகி உள்ளது. இது, யாரையோ திருப்திபடுத்தும் முயற்சி; இ.கம்யூ., யாருடைய மிரட்டலுக்கும் அஞ்சும் கட்சியல்ல.
கட்சியின் முடிவை செயல்படுத்துவதில், ராணுவமே குறுக்கிட்டாலும், அதை எதிர்கொள்ளும் என்பதற்கு, பல உதாரணங்கள் உள்ளன. த.வெ.க.,வும், அதன் தலைமையிலான அரசும், விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவை அல்ல.
விமர்சனங்கள் என்பது ஜனநாயக முறைகளை பாதுகாக்கும் வழிமுறைகளில் ஒன்று. 'நீட்' எதிர்ப்பு போராட்டம் குறித்து, பத்திரிகையில் வெளியான செய்தியை மறுக்கிறோம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.