யானை மீது மோத சென்ற லாரி டிரைவருக்கு ரூ.5,000 அபராதம்
யானை மீது மோத சென்ற லாரி டிரைவருக்கு ரூ.5,000 அபராதம்
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 09:27 PM
கூடலுார்: பந்திப்பூர் சாலையில், யானை மீது மோத சென்ற லாரியை இயக்கிய டிரைவருக்கு, கர்நாடகா வனத்துறை, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தது.
நீலகிரி மாவட்டம், முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தை ஒட்டி, கர்நாடக மாநிலம் பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம் அமைந்துள்ளது. இவ்வழியாக செல்லும் மைசூரு தேசிய நெடுஞ்சாலையில், இரு நாட்களுக்கு முன் இரவு காட்டு யானை நின்றிருந்ததால், வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டன.
அப்போது, அவ்வழியாக வந்த லாரி டிரைவர், அதிக ஓசையுடன் ஹாரன் அடித்தபடி லாரியை வேகமாக இயக்கி, யானை மீது மோதுவது போல் சென்றார். இதைப்பார்த்த யானை திடீரென சாலையோரம் ஒதுங்கியதால், ஆபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.
இதை சிலர் வீடியோ எடுத்து, சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியிட்டனர். கர்நாடக வனத்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு, கேரளா மாநிலம், மலப்புரத்தை சேர்ந்த ஜின்சாத், 40, என்பவரை பிடித்து விசாரித்து, 5,000 ரூபாய் அபராதம் விதித்தனர். இச்சம்பவம் தொடர்பாக, அவர் வருத்தம் தெரிவித்து பேசிய வீடியோவை, கர்நாடகா வனத்துறை வெளியிட்டுள்ளது.