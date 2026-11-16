போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லாரி டிரைவர் உயிரிழந்த வழக்கில் திருப்பம்; பிரேத பரிசோதனையில் பகீர் தகவல்
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் லாரி டிரைவர் உயிரிழந்த வழக்கில் திருப்பம்; பிரேத பரிசோதனையில் பகீர் தகவல்
ADDED : நவ 16, 2026 12:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 12:36 PM
- நமது நிருபர்-
தேனி மாவட்டம் தேவாரம் அருகே அழகர்நாயக்கன்பட்டியை சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன், 40. இவர் லாரி டிரைவர். தேவாரத்தில் இருந்து மதுரைக்கு ஏலக்காய் மூடைகளை ஏற்றி வந்தார். அப்போது லாரி தீப்பிடித்தது. போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். போலீஸ் ஸ்டேஷனில் பாலகிருஷ்ணனிடம் விசாரணை செய்தனர்.
இவர் சிறுநீர் கழிப்பதாக கூறி, ஸ்டேஷன் கழிப்பதாக கூறி, ஸ்டேஷன் கழிப்பறைக்குள் சட்டையால் துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். இன்ஸ்பெக்டர் முத்து உட்பட 3 பேர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். இந்த வழக்கு விசாரணை சிபிசிஐடிக்கு மாற்றப்பட்டது.
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். லாரி டிரைவர் பாலகிருஷ்ணனின் உடலில் 5 இடங்களில் காயம் இருந்ததாக பிரேத பரிசோதனையில் அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இடது தோள்பட்டை, வலது நெற்றி, விரல்கள், கழுத்து, வயிறு என 5 இடங்களில் காயம் இருப்பது தெரியவந்ததால் வழக்கில் திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது.