விலை இருந்தும் மழை இல்லாததால் தவிப்பு ஈரோட்டில் சாகுபடி பரப்பை இழந்த மஞ்சள்
விலை இருந்தும் மழை இல்லாததால் தவிப்பு ஈரோட்டில் சாகுபடி பரப்பை இழந்த மஞ்சள்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
ஈரோடு: விவசாயிகளின் நம்பிக்கையை பெற்ற பணப்பயிர் மஞ்சள், தற்போது விலை இருந்தும், மழை இல்லாததால் சாகுபடி பரப்பை இழந்து வருகிறது.
தமிழ்நாடு சிறு, குறு விவசாயிகள் சங்க மாநில தலைவர் சுதந்திரராசு கூறியதாவது:
உலகளவில் மஞ்சள் தேவையில், 60 சதவீதத்தை இந்தியா பூர்த்தி செய்கிறது. இந்திய உற்பத்தியில், 40 சதவீதத்துக்கு மேல் தமிழகம் பங்கெடுக்கிறது. தமிழகத்தில், 15 ஆண்டுகளில், சராசரியாக, 51,000 முதல், 1.60 லட்சம் ஏக்கர் வரை மஞ்சள் சாகுபடியாகி உள்ளது. மழை, வறட்சி, விலை இன்மை போன்ற காரணத்தால் சாகுபடிப்பரப்பு குறைந்து தற்போது, 51,000 முதல், 80,000 ஏக்கருக்குள் சுருங்கி உள்ளது.
தமிழகத்தில் ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, நாமக்கல், கரூர், கோவை, பெரம்பலுார் போன்ற மாவட்டங்களில் கோ–1, பீ.எஸ்.ஆர்.1, 2, பிரதீபா போன்ற ரக மஞ்சளை அதிகமாக பயிரிடுகின்றனர்.
ஓராண்டு பயிரான மஞ்சளை நன்கு விளைவித்து, இதமான மழை, நோய் தாக்கம் இன்றி அறுவடை செய்தால், தரமான மஞ்சளை பெறலாம். அவ்வாறு பெறப்படும் மஞ்சளை, மூன்றாண்டுகள் வரை விலை குறையாமல் விற்கலாம். 8 ஆண்டுகளுக்கு மேலும் இருப்பு வைத்து விற்கும் விவசாயிகள், வியாபாரிகள் உள்ளனர்.
இதனால் பணப்பயிரில் மஞ்சள் மட்டும், வங்கியில் டிபாசிட் செய்த தொகை போன்றதாக கருதுவர். கொரோனா காலத்துக்கு பின், சர்வதேச அளவில் மஞ்சள் தேவை அதிகரித்து, ஏற்றுமதி உயர்ந்துள்ளது.
அதேநேரம், சீதோஷ்ண நிலை மாற்றம், கடுமையான வெயில், போதிய மழை இன்மை, பாசனத்துக்கு நீர் பற்றாக்குறை போன்ற காரணத்தால் மஞ்சள் சாகுபடி விவசாயிகள், விளைச்சல் இல்லாத நிலையில் கடுமையாக பாதிக்கின்றனர். இதனால் மாற்றுப்பயிருக்கு செல்வது அதிகரிக்கிறது.
அதிலும், கடந்த, 2024–2025, 2025–2026ல் விலை அவ்வப்போது குறைந்தும், உயர்ந்தும் வந்த போதிலும், விளைச்சல் குறைந்து விவசாயிகள் நஷ்டத்தையே சந்தித்துள்ளனர்.
உதாரணமாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் கடந்தாண்டு, 11,900 ஏக்கர் மஞ்சள் சாகுபடி செய்த நிலையில் இந்தாண்டு மழை, பாசன நீர் இன்றி, 9,800 ஏக்கருக்கும் குறைவாகவே சாகுபடி செய்துள்ளனர். இப்பரப்பிலும், 40 முதல், 60 சதவீத மகசூலைக்கூட உறுதி செய்ய முடியாது என விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர்.
அதேநேரம், மஞ்சள் சரித்திரத்தில் கடந்த ஒரு வாரமாக குவிண்டால் மஞ்சள், 24,500 ரூபாய்க்கு விலை போய் உள்ளது. இந்த சாகுபடி பரப்பு என்பது, தேசிய அளவில் பெரும்பாலான மாநிலங்களிலும் குறைந்துள்ளது. அல்லது மழை, வெள்ளம், நோய் தாக்கத்தால் மகசூல் குறைந்து, லாபத்தை பாதிக்கிறது.
இதை உணர்ந்து வேளாண் பல்கலை கழகங்கள், தோட்டக்கலை விஞ்ஞானிகள், குறுகிய கால ரகங்கள், அதிக மகசூல் தரும், நோய் தாக்கத்தை சமாளிக்கும், குறைந்த தண்ணீரில் மகசூல் தரும் மஞ்சள் ரகங்களை உருவாக்கி தர வேண்டும்.
கடந்த, 10, 15 ஆண்டுகளில் அவ்வாறான ஒரு ரகத்தை கூட புதிதாக அறிமுகம் செய்யாததுவும், மஞ்சள் பரப்பு குறைய காரணமாக அமைந்துள்ளது. புதிய அரசு, இதுபோன்ற பயிர் சாகுபடிகளில் கவனம் செலுத்தி, எந்த பயிரிலும் சாகுபடி பரப்பு, மகசூல், விலை குறையாத நிலையை ஏற்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.