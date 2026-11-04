த.வெ.க., அரசு சிறு ஒப்பந்ததாரர்களை புறக்கணிப்பதாக குற்றச்சாட்டு
த.வெ.க., அரசு சிறு ஒப்பந்ததாரர்களை புறக்கணிப்பதாக குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 04, 2026 01:47 PM
துாத்துக்குடி: சிறு ஒப்பந்ததாரர்களை புறக்கணித்துவிட்டு, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு டெண்டர் ஒதுக்கப்படுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
துாத்துக்குடியில் நேற்று நடந்த, தமிழக பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நீர்வளத்துறை ஒப்பந்ததாரர்கள் சங்க தென் மண்டல கூட்டத்தில் தமிழக அரசுக்கு எதிராக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
தொடர்ந்து, சங்க மாநில பொதுச் செயலர் சுரேஷ்குமார் நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
கடந்த ஆட்சியை விட தற்போதைய ஆட்சியில் விடிவு காலம் பிறக்கும் என்று இருந்தோம். ஆனால் அது நடக்கவில்லை.
ஒப்பந்ததாரர்களை வஞ்சிக்கும் வகையில், கடந்த மாதம் 16 ம் தேதி முதல் முதன்மை தலைமை பொறியாளர் செந்தில் ஒரு அரசாணையை பிறப்பித்துள்ளார்.
ஒப்பந்ததாரகளை நான்கு பிரிவுகளாக பிரித்து அதற்கு தேவைப்படும் சால்வன்சி முதல் வகுப்பிற்கு ஒன்றறை கோடி ரூபாய் பேங்க் கேரண்டியாக செலுத்த குறிப்பிட்டுள்ளார்கள்.
இந்த நிகழ்வு ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு மிகவும் பேரடியாக வாழ்வாதாரம் அழியும் நோக்கில் சிறு ஒப்பந்ததாரர்களை முழுமையாக அளிக்கும் நோக்கில் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் பயன்பெரும் வகையில் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
ஒப்பந்ததாரர்களின் அடிப்படை உரிமையை பறிக்கும் வகையில் உள்ல அந்த அரசாணையை மாற்றம் செய்ய வேண்டும்.
4,000 ஒப்பந்ததாரர்களை நம்பி 40,000 குடும்பம், 4 லட்சம் பணியாளர்கள் உள்ளனர்.
அரசு கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் வாழ்வாதாரம் அழிந்து விடும். கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படவில்லை என்றால் போராட்டக் களத்திற்கு தள்ளப்படுவோம்.
த.வெ.க., ஆட்சியில், இதுவரை எந்தவொரு புதிய திட்டங்களுக்கும் ஒப்பந்தம் வழங்கப்படவில்லை. ஆட்சிக்கு வந்த 15 நாட்களில் 1,800 கோடி ரூபாய்க்கு எல் அண்ட் டி போன்ற பெரிய கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு ஒப்பந்தங்கள் வழங்க டெண்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
லஞ்சம் இல்லாத ஆட்சி நடத்துவதாக கூறும் இந்த அரசு லஞ்சம் பெரும் நோக்கில் இது போன்ற முறைகேடுகளில் ஈடுபடுகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.