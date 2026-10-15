த.மா.கா.,வை புறக்கணிக்கும் த.வெ.க.,? சமரசம் செய்ய காங்கிரஸ் திட்டம்
த.மா.கா.,வை புறக்கணிக்கும் த.வெ.க.,? சமரசம் செய்ய காங்கிரஸ் திட்டம்
UPDATED : அக் 15, 2026 06:11 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:06 PM
– நமது நிருபர் –
த.வெ.க., புறக்கணிப்பதால், அதிருப்தியில் இருக்கும் த.மா.கா., தலைவர் வாசனை சமரசம் செய்ய, காங்கிரஸ் திட்டமிட்டுள்ளது.
பா.ஜ., –அ.தி.மு.க., தலைமையிலான தே.ஜ., கூட்டணியில் நீண்ட காலமாக நீடித்த த.மா.கா., கடந்த சட்டசபை தேர்தல் தோல்விக்கு பின், அக்கூட்டணியில் இருந்து விலகியது. மதுராந்தகம், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில், த.வெ.க.,விற்கு ஆதரவு அளித்ததோடு, ‘காங்கிரசுடன் த.மா.கா., இணைந்து செயல்படும்’ என, வாசன் அறிவித்தார்.
ஆனால், காங்கிரசுடன் த.மா.கா., இணைய வேண்டும் என காங்., மேலிட தலைவர்கள் விரும்புகின்றனர். இதனால், இடைத்தேர்தலின்போது, ‘இண்டி’ கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்ற பிரசார கூட்டத்தில் பங்கேற்க, வாசனுக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை.
தேர்தலில், த.வெ.க., வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக, த.மா.கா.,வினர் பணியாற்றிய போதிலும், வாசனை அழைக்காதது, த.மா.கா.,வினரிடம் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்நிலையில், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தை கண்டித்து, சென்னையில் நேற்று, ‘இண்டி’ கூட்டணி நடத்திய போராட்டத்திற்கும், வாசனை அழைக்கவில்லை.
இதனால், உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டியிடும் திட்டத்தில் த.மா.கா., உள்ளது. இதையடுத்து, வாசனை சமரசம் செய்து, த.வெ.க., கூட்டணியில் த.மா.கா.,வை சேர்க்க காங்கிரஸ் முயற்சித்து வருகிறது.
இது குறித்து, காங்., நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட்டு, காங்., வேட்பாளர்களை எதிர்த்து, த.மா.கா., வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டால், தென் மாவட்டங்களில் காங்கிரசுக்கு பின்னடைவு ஏற்படும். எனவே, த.மா.கா.,விடம் சமரச பேச்சு நடத்த, காங்., தயாராக உள்ளது. அதேசமயம் காங்கிரசோடு, த.மா.கா.,வை இணைக்கவும் பேச திட்டமிட்டுள்ளோம்,’ என்றனர்.