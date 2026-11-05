இரவில் ஏரிகளில் மண் கடத்தல் :த.வெ.க., நிர்வாகி மீது குற்றச்சாட்டு
இரவில் ஏரிகளில் மண் கடத்தல் :த.வெ.க., நிர்வாகி மீது குற்றச்சாட்டு
ADDED : நவ 05, 2026 10:28 PM
சேலம்: தமிழக விவசாயிகள் சங்க, சேலம் மாவட்ட செயலர் வேலன் தலைமையில் சிலர், சேலம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று அளித்த மனு:
இடைப்பாடி, கொங்கணாபுரம் ஒன்றியங்களில் உள்ள தாதாபுரம், மணியக்காரம்பாளையம், புதுப்பாளையம், இடைப்பாடி ஏரிகளில், த.வெ.க.,வின், சேலம் மேற்கு மாவட்ட துணை செயலர் அஜித்குமார், உறுப்பினர் சின்னப்பையன், சட்டவிரோதமாக மண் எடுத்துச்செல்கின்றனர். டிப்பர் லாரியில் மண் அள்ளக்கூடாது என கூறியிருந்தும், அதிகாரிகள் துணையுடன், 200 லோடுக்கு மேல், இரவில் அள்ளுகின்றனர். அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து மண் அள்ளுவதை தடுத்து, ஏரிகளை காப்பாற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டிருந்தது.
தொடர்ந்து வேலன் அளித்த பேட்டியில், ‘‘இரவு, 11:00 முதல், அதிகாலை, 4:00 மணி வரை மண் அள்ளுகின்றனர். போலீசாரிடம் தெரிவித்தால், மண் அள்ளுபவர்களுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகின்றனர். ஒரு லோடு, 5,000 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது. சொந்த பயன்பாட்டுக்கு, 2 மீ., ஆழத்துக்கு மேல் மண் அள்ளுகின்றனர். அதிகாரிகளிடம் புகார் அளித்தும் பலனில்லை. மண் அள்ளி தனியார் நபரின் பட்டா நிலத்தை, த.வெ.க., நிர்வாகிகள் சமன்படுத்துகின்றனர். பல லட்சம் ரூபாய் முறைகேடு நடக்கிறது. அரசு உடனே நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,’’ என்றார்.
இதுகுறித்து, த.வெ.க., நிர்வாகி அஜித்குமாரிடம் கேட்டபோது, ‘‘மண் அள்ளும் விவகாரத்தில் எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை. பொய் புகார் அளித்துள்ளனர். புது கட்சியாக நாங்கள் உள்ளதால், தி.மு.க., வேண்டுமென்றே எங்கள் மீது பழி சுமத்துகின்றனர். புகார் தெரிவித்தவர்கள், தி.மு.க.,வை சேர்ந்தவர்களாக இருப்பார்கள். புகாரை நம்பவேண்டாம். எனக்கும் தனியார் பட்டா நிலத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை,’’ என்றார்.