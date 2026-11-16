போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தீக்குளித்த த.வெ.க., நிர்வாகி மனைவி சாவு
போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தீக்குளித்த த.வெ.க., நிர்வாகி மனைவி சாவு
UPDATED : நவ 16, 2026 09:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 09:54 PM
UPDATED : நவ 16, 2026 09:57 PM ADDED : நவ 16, 2026 09:54 PM
பண்ருட்டி: கணவரை விடுவிக்க கோரி, புதுப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனில் தீக்குளித்த த.வெ.க., நிர்வாகி மனைவி கண்மணி, 30, உயிரிழந்தார்.
கடலுார் மாவட்டம், ஒறையூரை சேர்ந்தவர் லட்சாதிபதி, 35. த.வெ.க., ஒன்றிய இளைஞரணி செயலர். இவரது மனைவி கண்மணி, ஒறையூர் ஊராட்சியில் தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தில் பணிதள பொறுப்பாளராக பணியாற்றினார்.
பணி ஒதுக்கீடு செய்வது தொடர்பாக நவ., 12ம் தேதி கண்மணிக்கும், ஊராட்சி செயலர் அருள்குமாருக்கும் பிரச்னை ஏற்பட்டுள்ளது. இருதரப்பு புகாரில் நவ., 13ல் புதுப்பேட்டை போலீசார் விசாரணை செய்தனர். அன்று மாலை, லட்சாதிபதியை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு விசாரணைக்கு அழைத்து சென்றனர்.
இதில் ஆத்திரமடைந்த கண்மணி அன்று மாலை, 4:00 மணிக்கு, தன் கணவரை விடுவிக்க கோரி, புதுப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன், பெட்ரோல் ஊற்றி தீவைத்துக் கொண்டு, ஸ்டேஷனுக்குள் ஓடினார்.
கண்மணியை மீட்ட போலீசார், பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். மேல் சிகிச்சைக்காக புதுச்சேரி ஜிப்மர் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட கண்மணி நேற்று காலை இறந்தார். புதுப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.