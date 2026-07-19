குதிரை வேகத்தில் த.வெ.க., அரசு; அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பெருமிதம்
குதிரை வேகத்தில் த.வெ.க., அரசு; அமைச்சர் வெங்கடரமணன் பெருமிதம்
ADDED : ஜூலை 19, 2026 09:04 PM
சிதம்பரம்: “த.வெ.க., அரசு குதிரை வேகத்தில் செல்லும் அரசு,” என, உணவுத்துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.
கடலுார் மாவட்டம், சிதம்பரத்தில், அரசு நவீன அரிசி ஆலை மற்றும் அமுதம் அங்காடியில், அமைச்சர் வெங்கடரமணன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். அப்போது, ஆலை அருகே திருமண மண்டபம் கட்ட அனுமதி வழங்க கூடாது என, கலெக்டருக்கு உத்தரவிட்டார்.
ஆய்வுக்கு பின், வெங்கடரமணன் கூறியதாவது: நெல் குடோன்களின் நிலை; எங்கெல்லாம் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் தேவை; மழையில் இருந்து நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பது ஆகியவை குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டுள்ளோம். ஏற்கனவே, ஒரு லட்சத்து 30 ஆயிரம் டன் நெல் இருப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பா, குருவை பருவ நேரங்களில் பல ஆண்டு காலமாக, பருவ கால பணியாளர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர். அவர்களை, பணி அமர்த்துவது தொடர்பான பிரச்னை நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. அதன் அடிப்படையில், வருங்காலத்தில் தீர்வு காணப்படும்.
நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களில், சில இடங்களில், கடந்த ஆட்சியில் இருந்த ஊழியர்கள் பணியாற்றுகின்றனர். அவர்கள், 'யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும், நாங்கள் செய்வதை தான் செய்வோம்' என்ற ஒரு எண்ணத்தில் உள்ளதாக தெரிகிறது. மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஆலோசித்து, தவறுகளை கண்டுபிடித்து, லைசென்ஸை கேன்சல் செய்யும் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்.
தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்தபடி, ரேஷன் பொருட்களை பாக்கெட்டில் வினியோகம் செய்யும் நடைமுறை, வருங்காலங்களில் மேற்கொள்ளப்படும். கடலுார் மாவட்டத்தில் 201 நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் உள்ளன. குருவை சாகுபடிக்காக 40 நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. த.வெ.க., அரசு, குதிரை வேகத்தில் செல்லும் அரசு.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.