பள்ளிக்கல்வித்துறையில் தி.மு.க., ஆதரவு அதிகாரிகளை விரைவில் மாற்ற த.வெ.க., அரசு முடிவு
பள்ளிக்கல்வித்துறையில் தி.மு.க., ஆதரவு அதிகாரிகளை விரைவில் மாற்ற த.வெ.க., அரசு முடிவு
UPDATED : நவ 10, 2026 06:07 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:07 PM
திருச்சி: பள்ளிக்கல்வித்துறையில் தி.மு.க., ஆதரவு அதிகாரிகள் இருப்பதால், அவர்கள் தி.மு.க.,வுக்கு சாதகமான நிலைபாட்டில் செயல்படக்கூடும் என்பதால், அவர்கள் விரைவில் மாற்றப்படுகின்றனர்.
தமிழகத்தில் த.வெ.க., அரசு பொறுப்பேற்ற ஆறு மாதங்கள் ஆன நிலையில், பள்ளிக்கல்வித்துறை தவிர மற்ற அனைத்துத்துறைகளிலும் அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மாற்றம் நடந்துள்ளது. பள்ளிக்கல்வித்துறையில் 6 முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள் மாற்றம் தவிர, வேறு எந்த அதிகாரியும், ஊழியரும் மாற்றப்படவில்லை. இதனால் பள்ளிக்கல்வித்துறையை பொறுத்தவரை இயக்குனர்கள் முதல் கடைநிலை ஊழியர்கள் வரை, தி.மு.க., ஆதரவு மனநிலையில் உள்ளனர். இதனால் பள்ளிக்கல்வித்துறையில் நிலவும் பிரச்னைகளுக்கு, தற்போதுள்ள அதிகாரிகள் தி.மு.க.,வுக்கு ஆதரவு நிலைப்பாட்டில் செயல்படலாம் என்ற சந்தேகம் த.வெ.க., அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து பள்ளிக்கல்வித்துறையில் பள்ளிக்கல்வி இயக்குனர் உள்ளிட்ட பல உயர் அதிகாரிகளை மாற்ற முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான அறிவிப்புகள் இன்னும் சில நாட்களில் வெளியாகிறது.
பள்ளிக்கல்வித்துறையில் முக்கியமான, பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குனர் பதவியை பிடிக்க, தற்போதைய இயக்குனர் பொறுப்பு லதா, தொடக்கக்கல்வி இயக்குனர் நரேஷ், ராமேஸ்வர முருகன், முத்து பழனிசாமி ஆகியோர் முயற்சிக்கின்றனர். இதில் தி.மு.க.,வின் தீவிர விசுவாசியான நரேஷ், தான் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ‘தயவால்’ இயக்குனர் ஆகிவிடுவேன் என்று தன் ஆதரவாளர்களிடம் கூறி வருகின்றார். இவருக்கு தி.மு.க.,வுக்கு ஆதரவான ஆசிரியர் சங்கமும் ஆதரவாக உள்ளது.
முன்னாள் அமைச்சர் மகேஷூக்கு நெருக்கமான தற்போதைய பொறுப்பு இயக்குனர் லதாவும், இயக்குனர் பதவிக்காக பகீரத முயற்சியில் இறங்கி உள்ளார். இதில் யார் வெற்றி பெறப் போகிறார்கள் என்று தெரியவில்லை. அதேபோல, அடுத்தடுத்த பதவிகளுக்கும் தி.மு.க., ஆதரவு அதிகாரிகள், த.வெ.க.,வில் செல்வாக்கானவர்களை பிடித்து முயற்சித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து கல்வித்துறை வட்டாரத்தில் கூறியதாவது:
எப்போதும் புதிதாக ஆட்சிக்கு வருபவர்கள் புதிய அதிகாரிகளை அல்லது தங்களுக்கு ஆதரவான அதிகாரிகளை முக்கிய பணிகளில் அமர்த்துவர். ஆனால், பள்ளிக்கல்வித்துறையில் மட்டும் அப்படி நடக்கவில்லை. இதனால் தி.மு.க., ஆதரவான நிலைப்பாடுள்ள அதிகாரிகளே பள்ளிக்கல்வித்துறையில் கோலோச்சி வருகின்றனர். இதை தாமதமாக புரிந்து கொண்டுள்ள த.வெ.க., அரசு, விரைவில் அதிகாரிகளை மாற்ற உள்ளனர். அப்போதும் சில தி.மு.க., நிலைப்பாடு அதிகாரிகள், பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் மூலம் முக்கிய பதவிகளை பிடிக்க முயற்சித்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளது.