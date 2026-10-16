விலைவாசியை கட்டுப்படுத்த த.வெ.க., அரசு தவறி விட்டது
விலைவாசியை கட்டுப்படுத்த த.வெ.க., அரசு தவறி விட்டது
UPDATED : அக் 16, 2026 07:06 PM
ADDED : அக் 16, 2026 07:02 PM
== புல் அவுட் ==
ஒரு கிலோ அரிசி, நுாறு ரூபாயை எட்டிவிட்டது. சர்க்கரை விலை, கிலோவுக்கு, 25 ரூபாய் உயர்ந்துள்ளது. புளி, பருப்பு உட்பட மளிகை பொருட்கள் விலை, 40 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்த, த.வெ.க., அரசு தவறி விட்டது. இது பற்றி உணவுத்துறை அமைச்சரிடம் கேட்டால், ‘எங்கே விலை உயர்ந்துள்ளது’ என்று திருப்பிக் கேட்கிறார்.
சம்பா சாகுபடிக்கு, மேட்டூர் அணையில் திறக்கப்பட்ட தண்ணீர், நிறுத்தப்பட்டு விட்டது. சம்பா சாகுபடியை முழுமையாக எடுக்க, ஜனவரி வரை தண்ணீர் திறக்க வேண்டும். ஆனால், 45 நாட்களில் நிறுத்தியதால், நடவு செய்ய முடியவில்லை. திட்டமிடாமல் மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் திறந்ததால், சம்பா சாகுபடியும் பாதித்து, 20 மாவட்டங்களின் குடிநீர் தேவைக்கும் நீர் இல்லாமல் போய்விட்டது.
– பழனிசாமி,
பொதுச்செயலர், அ.தி.மு.க.,