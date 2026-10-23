ஆடம்பர அரசியலில் ஆர்வம் காட்டும் த.வெ.க., அரசு

UPDATED : அக் 23, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:07 PM
சென்னை: மருத்துவ உள்கட்டமைப்புகளை மேம்படுத்தாமல், ஆடம்பர அரசியலில் த.வெ.க., ஈடுபடுவதாக, தமிழக பா.ஜ., தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
அவரது அறிக்கை:
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில், நோயை கண்டறியும் மருத்துவக் கருவிகள் கூட இல்லாத அவலத்தால், பச்சிளம் குழந்தை உயிரிழந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. பெற்றெடுத்த பிஞ்சு குழந்தையை, கைகளில் சடலமாக ஏந்தி, குழந்தையின் தாத்தா, மருத்துவமனை வாசலில் கதறி அழுத காட்சி கலங்க வைத்துள்ளது.
ஏழை எளிய மக்களின் உயிரோடு விளையாடி வரும் முதல்வர் விஜய் அரசின் அலட்சியம் கண்டனத்திற்குரியது. ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தை விளம்பரப்படுத்த, அரசு செய்யும் ஆடம்பர விளம்பர செலவுக்கான தொகையை ஒதுக்கினாலே, அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு தேவையான அனைத்து உயிர் காக்கும் மருத்துவக் கருவிகளையும் வாங்கியிருக்க முடியும்.
சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், திட்டங்களை விளம்பரப்படுத்துவதில் காட்டும் அதீத ஆர்வத்தை, பிறந்த குழந்தைகளின் உயிரை காப்பாற்றத் தேவையான மருத்துவக் கட்டமைப்புகளை உறுதி செய்வதில், எப்போது காட்டப் போகிறார்?
ஆடம்பர விளம்பர அரசியலை விடுத்து, அரசு மருத்துவமனைகளில் நிலவும் தீவிர உள்கட்டமைப்பு சீர்கேடுகளைச் சரிசெய்வதே, ஆட்சியாளர்களின் முதல் கடமை. ராமநாதபுரம் மட்டுமின்றி, தமிழகத்தின் அனைத்து அரசு மருத்துவமனைகளிலும் உயிர் காக்கும் உபகரணங்கள் தடையின்றி கிடைப்பதை, சுகாதாரத்துறை உடனடியாக உறுதி செய்ய வேண்டும்.
அத்துடன், பிஞ்சுக் குழந்தையின் அகால மரணத்திற்கு பொறுப்பேற்று, அந்த ஏழை குடும்பத்திற்கு தேவையான நிவாரண நிதியை அரசு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.