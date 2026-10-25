ஆறு மாதம் கூட த.வெ.க., அரசு நிலைக்காது: ஸ்டாலின் நம்பிக்கை
ஆறு மாதம் கூட த.வெ.க., அரசு நிலைக்காது: ஸ்டாலின் நம்பிக்கை
ADDED : அக் 25, 2026 05:05 PM
ADDED : அக் 25, 2026 05:05 PM
சென்னை: ‘‘த.வெ.க., ஆட்சியை அப்புறப்படுத்த, அனைவரும் தயாராகுங்கள்’’ என, தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்தார்.
தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன், இல்ல திருமண விழா, சென்னை, திருவான்மியூரில் நேற்று நடந்தது.
விழாவில், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது:
கடந்த 2021ல், ஆட்சி பொறுப்பேற்கும் முன், ‘ஓட்டு அளிக்காதவர்களும், இவர்களுக்கு ஓட்டு அளிக்க தவறி விட்டோமே என வருத்தப்படும் வகையில், எங்கள் ஆட்சி இருக்கும்’ என, கூறினேன். ஆனால், இப்போது நடக்கும் ஆட்சி, ‘ஓட்டளிக்காதவர்கள் மட்டுமன்றி, ஓட்டு அளித்தவர்களும் புலம்பும் நிலையில் தான், நடக்கிறது.
விலைவாசி ஒரு பக்கம் உயர்கிறது. கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள், தினசரி செய்திகளாகி விட்டன. இப்போது, குழந்தைகள் கடத்தல் செய்திகளும் வருகின்றன. பெண்கள் பாதுகாப்புக்காக உருவாக்கிய, சிங்கப்பெண் படையை காப்பாற்றவே, ஒரு புதிய படையை உருவாக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
தமிழகத்தில் மின்வெட்டுக்கும், அரிவாள் வெட்டுக்கும் இடையே தான் போட்டி என, முன்பு கூறினேன். இப்போது, பாலியல் வன்கொடுமையா, போதைப்பொருள் நடமாட்டமா என போட்டி நிலவுகிறது. முதல்வர் விஜய், ‘தீய சக்தி’ என மேடைக்கு மேடை புலம்புகிறார். அந்த தீய சக்தி யார் என மக்களுக்கு நன்றாக தெரிகிறது.
தமிழகத்தில் நடக்கும் அநியாய ஆட்சிக்கு, அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருந்து, முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். த.வெ.க., அரசு, ஆறு மாதங்கள் கூட நிலைக்க முடியாத அளவுக்கு உள்ளது. விரைவில் இந்த ஆட்சியை அப்புறப்படுத்த, அனைவரும் தயாராக வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.