த.வெ.க.,வுக்கு தாவிய ‘மாஜி’ எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் சபாநாயகர் விசாரணை
த.வெ.க.,வுக்கு தாவிய ‘மாஜி’ எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம் சபாநாயகர் விசாரணை
UPDATED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 10, 2026 07:07 PM
சென்னை: அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து த.வெ.க.,வுக்கு தாவிய முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்களிடம், சபாநாயகர் பிரபாகர் விசாரணை நடத்தினார்.
அ.தி.மு.க., சார்பில் வெற்றி பெற்ற மதுராந்தகம் – மரகதம் குமரவேல், தாராபுரம் – சத்தியபாமா, பெருந்துறை – ஜெயகுமார், அம்பாசமுத்திரம் – இசக்கி சுப்பையா, விராலிமலை – சி.விஜயபாஸ்கர், கரூர் – எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் தங்கள் எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்து விட்டு, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.
இதில் மரகதம் குமரவேல், சத்தியபாமா, ஜெயகுமார், இசக்கி சுப்பையா ஆகியோரை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என, அ.தி.மு.க., தரப்பில், சபாநாயகர் பிரபாகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது. சென்னை உயர் நீதிமன்றத்திலும் வழக்கு தொடரப்பட்டது.
இதுதொடர்பாக விசாரித்து, இரண்டு மாதங்களுக்குள் முடிவை அறிவிக்க வேண்டும் என, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருந்தது. இந்நிலையில், சபாநாயகர் முன்னிலையில், ஜெயகுமார், இசக்கி சுப்பையா ஆகியோர் நேரில் ஆஜராகினர்.
சமீபத்தில் நடந்த இடைத்தேர்தலில், த.வெ.க., சார்பில் மரகதம் குமரவேல், சத்யபாமா ஆகியோர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றனர். அவர்களுக்கு பதிலாக, வழக்கறிஞர்கள் ஆஜராகினர். அ.தி.மு.க., சார்பில் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம் ஆகிய எம்.எல்.ஏ.,க்களும், இன்பதுரை உள்ளிட்ட வழக்கறிஞர்களும் ஆஜராகினர்.
அவர்களிடம் சபாநாயகர் ஒரு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தினார். அடுத்தகட்ட விசாரணை, நாளை மாலை 4:30 மணிக்கு நடக்கும் என சபாநாயகர் தெரிவித்தார்.