தவெக - எம்.எல்.ஏ.,க்களின் எண்ணிக்கை 109 ஆகிறது! தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் அமோக வெற்றி
தவெக - எம்.எல்.ஏ.,க்களின் எண்ணிக்கை 109 ஆகிறது! தாராபுரம், மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் அமோக வெற்றி
UPDATED : அக் 10, 2026 12:28 AM
ADDED : அக் 09, 2026 07:38 PM
UPDATED : அக் 10, 2026 12:28 AM ADDED : அக் 09, 2026 07:38 PM
- நமது சிறப்பு நிருபர் -
தாராபுரம், மதுராந்தகம் சட்டசபை தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில், த.வெ.க., அமோக வெற்றி பெற்றது. அதையடுத்து, அக்கட்சி எம்.எல்.ஏ.,க்கள் எண்ணிக்கை, 109 ஆக உயர்ந்துள்ளது. தனது ஓட்டுக்களை தக்க வைத்து, இரு தொகுதிகளிலும் தி.மு.க., இரண்டாவது இடத்தை பிடித்தது. கடந்த சட்டசபை பொதுத் தேர்தலில், இரு தொகுதிகளிலும் பெரும் வெற்றி பெற்ற, அ.தி.மு.க., இந்த இடைத்தேர்தலில் பெரிய சறுக்கலை சந்தித்துள்ளது.
கடந்த மே மாதம், சட்டசபை பொதுத்தேர்தல் நடந்தது. இதில், தி.மு.க., - அ.தி.மு.க.,வை பின்னுக்கு தள்ளி த.வெ.க., 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. ஆட்சி அமைக்க போதிய பலம் இல்லாத சூழலில், தி.மு.க., கூட்டணி கட்சிகளான காங்கிரஸ், வி.சி.க., இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், இந்திய கம்யூ., - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூ., கட்சிகள் வெளியே வந்தன.
ராஜினாமா
அக்கட்சி ஆதரவுடன், முதல்வர் விஜய் தலைமையில், த.வெ.க., ஆட்சி அமைத்தது. அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு இரண்டு இடங்களும், வி.சி.க., மற்றும் முஸ்லிம் லீக் கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு இடமும் வழங்கப்பட்டு உள்ளது. இரு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும், அமைச்சரவையில் சேராமல், வெளியில் இருந்து ஆதரவு அளிக்கின்றன.
சட்டசபை தேர்தலில் திருச்சி கிழக்கு மற்றும் பெரம்பூர் தொகுதியில், முதல்வர் வேட்பாளராக போட்டியிட்ட விஜய் வெற்றி பெற்றார். அதையடுத்து, அவர் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ., பதவியை ராஜினாமா செய்தார். அதனால், சபாநாயகர் உள்பட, த.வெ.க., - எம்.எல்.ஏ.,க்கள் எண்ணிக்கை 107 ஆக குறைந்தது.
இந்நிலையில், அ.தி.மு.க., சார்பில், மதுராந்தகம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற மரகதம் குமரவேல், தாராபுரத்தில் வென்ற சத்தியபாமா, பெருந்துறை ஜெயகுமார், அம்பாசமுத்திரம் இசக்கி சுப்பையா, கரூர் விஜயபாஸ்கர், விராலிமலை சி.விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர், தங்களது பதவிகளை ராஜினாமா செய்து, த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.
இதனால் ஏழு சட்டசபை தொகுதிகள் காலியானதாக, சட்டசபை செயலகம் அறிவித்தது. இதில், தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் தொகுதிகளுக்கு இடைத்தேர்தல் அறிவிப்பை, செப்டம்பர் மாதம், தேர்தல் கமிஷன் வெளியிட்டது. வெற்றியை எதிர்த்த தேர்தல் வழக்கு காரணமாக, மற்ற தொகுதிகளுக்கான தேர்தல் அறிவிக்கப்படவில்லை.
கருத்து கணிப்பு
த.வெ.க., சார்பில், மதுராந்தகம் தொகுதியில் மரகதம் குமரவேல், தாராபுரத்தில் சத்யபாமா ஆகியோர், மீண்டும் வேட்பாளர்களாக நிறுத்தப்பட்டனர். அவர்களுக்கு காங்கிரஸ், வி.சி.க., முஸ்லிம் லீக் உள்ளிட்ட கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன. ஆனால், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு அளிக்க மறுத்து, தனித்து களமிறங்கின. தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., - நாம் தமிழர் கட்சி - கம்யூ., கட்சிகள் சார்பில, இடைத்தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர்.
த.வெ.க., வேட்பாளர்களுக்கு, தி.மு.க., - அ.தி.மு.க., மட்டுமின்றி, த.வெ.க.,விலேயே எதிர்ப்பு கிளம்பியது. அதனால், இடைத்தேர்தலில் த.வெ.க.,வுக்கு பின்னடைவு ஏற்படும் என, கருத்து கணிப்புகள் கூறின.
இதையடுத்து, த.வெ.க., வேட்பாளர்கள் இருவரையும் ஆதரித்து, முதல்வர் விஜய் நான்கு நாட்கள் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டார். ஒவ்வொரு தொகுதியிலும், 35 முதல் 40க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு, அவர் சாலை மார்க்கமாக சென்று ஆதரவு திரட்டினார்.
தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின், இளைஞரணி செயலர் உதயநிதி, அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி ஆகியோரும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டனர். கடந்த 6ம் தேதி இரண்டு தொகுதிகளிலும் அமைதியான முறையில் ஓட்டுப்பதிவு நடந்தது.
தாராபுரத்தில் 80.3 சதவீதமும், மதுராந்தகத்தில் 86.2 சதவீதமும் ஓட்டுக்கள் பதிவானதாக, தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்தது.சட்டசபை பொதுத்தேர்தலை விட ஓட்டு சதவீதம் குறைந்ததால், யாருக்கு வெற்றி கிடைக்கும் என்ற பரபரப்பு எழுந்தது.
இந்நிலையில், இரண்டு தொதிகளுக்கான ஓட்டு எண்ணிக்கை நேற்று நடந்தது. தாராபுரம் தொகுதியில் தபால் ஓட்டுக்களை, தி.மு.க., அதிகளவில் கைப்பற்றியது. இதைத் தொடர்ந்து, சுற்று வாரியாக ஓட்டுக்கள் எண்ணப்பட்டு, முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டன.
தாராபுரம் தொகுதியில், த.வெ.க., வேட்பாளர் சத்யபாமா, 66,841 ஓட்டுக்களை பெற்றார். தி.மு.க., வேட்பாளர் சுகன்யாவை விட, 9,471 ஓட்டுக்கள் கூடுதலாக பெற்று வெற்றி பெற்றார்.
மதுராந்தகம் தொகுதியில், த.வெ.க., வேட்பாளர் மரகதம் குமரவேல், 70,916 ஓட்டுக்களை பெற்று வெற்றி பெற்றார். தி.மு.க., வேட்பாளர் பரந்தாமனை விட, 20,040 ஓட்டுக்களை, அவர் கூடுதலாக பெற்றார்.
இடைத்தேர்தல் வெற்றி வாயிலாக, சட்டசபையில் த.வெ.க.,வின் பலம், 109 ஆக அதிகரித்துள்ளது. சட்டசபை தேர்தலில், தி.மு.க.,வுடன் இருந்த காங்கிரஸ் - வி.சி.க., - இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், மற்றும் ம.தி.மு.க., உள்ளிட்ட கட்சிகள், தற்போது த.வெ.க., பக்கம் உள்ளன.
இருப்பினும், தனது தனிப்பட்ட செல்வாக்கை தக்கவைத்து, இரண்டு தொகுதிகளிலும் தி.மு.க., இரண்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது. அதேநேரத்தில், பொது தேர்தலில், இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற்ற அ.தி.மு.க., இப்போது மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு உள்ளது. மேலும், நாம் தமிழர், இந்திய கம்யூ., மற்றும் மார்க்சிஸ்ட் வேட்பாளர்கள், 'டிபாசிட்' தொகையை இழந்துள்ளனர்.
மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில், 'மதசார்பற்ற சமூக நீதி வெற்றி கூட்டணி' வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். இந்த வெற்றி, கூட்டணிக்கு மக்கள் அளித்த அங்கீகாரமாகும். பொதுத்தேர்தலில், இந்த இரண்டு தொகுதிகளிலும், வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த த.வெ.க., தற்போது கணிசமான ஓட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. 'கூட்டணி அரசு' என்ற முதல்வர் விஜயின் நிலைப்பாடடை, மக்கள் அங்கீகரித்துள்ளனர் என்பதை உணர்த்துகிறது. 'வி.சி.க., இடம் பெறும் அணியே வெற்றி பெறும்' என்பதை உறுதிப்படுத்த, கூட்டணி கட்சிகளுடன் முழுமையாக இணைந்து பணியாற்றிய தொண்டர்கள் மற்றும் மக்களுக்கு நன்றி.