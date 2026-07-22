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/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,வால் மின் துண்டிப்பா மீண்டும் இணைப்பு வழங்க உத்தரவு

﻿ த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,வால் மின் துண்டிப்பா மீண்டும் இணைப்பு வழங்க உத்தரவு

﻿ த.வெ.க., எம்.எல்.ஏ.,வால் மின் துண்டிப்பா மீண்டும் இணைப்பு வழங்க உத்தரவு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:58 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 02:58 AM

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மதுரை: திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் அரசியல் உள்நோக்கில் த.வெ.க., -எம்.எல்.ஏ.,வின் வாய்மொழி உத்தரவால் ஒரு கடைக்கான மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டதாகக்கூறி தாக்கலான வழக்கில், மீண்டும் மின் இணைப்பு வழங்க உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை உத்தரவிட்டது.

துறையூர் ராஜேந்திரன் தாக்கல் செய்த மனு: துறையூரிலுள்ள குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு நான் உரிமையாளர். அதில் கண் கண்ணாடி கடை நடத்துகிறேன். துறையூர் தொகுதி எம்.எல்.ஏ., ரவி சங்கர் அரசியல் பழிவாங்கும் உள்நோக்கில்,​எனது கடைக்கான மின் இணைப்பை துண்டிக்குமாறு மின்வாரிய உதவி பொறியாளருக்கு ஜூலை 15 ல் வாய்மொழி உத்தரவு பிறப்பித்தார்.

கேள்வி எழுப்பினேன். என்னை அங்கிருந்து வெளியேற்றுமாறு வருவாய் ஆய்வாளருக்கு உத்தரவிட்டார். ஆக்கிரமிப்பு சட்டப்படி வெளியேறுமாறு வருவாய் ஆய்வாளர் நோட்டீஸை கதவில் ஒட்டினார். எனது ஆட்சேபனையை அவருக்கு அனுப்பினேன்.

எம்.எல்.ஏ.,வின் தன்னிச்சையான உத்தரவின் பேரில், சட்டரீதியான நடைமுறைகளை பின்பற்றாமல் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது. மீண்டும் மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும். ஆக்கிரமிப்பு சட்டப்படியான நோட்டீஸை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

என்னை வெளியேற்ற இடைக்காலத் தடை விதிக்க வேண்டும். இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

நீதிபதிகள் சி.வி.கார்த்திகேயன், ஆர்.சக்திவேல் அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு: மனுதாரர் மீதான நடவடிக்கைக்கு இடைக்காலத் தடை விதிக்கப்படுகிறது. ஏற்கனவே இருந்ததுபோல் மீண்டும் மின் இணைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றனர்.

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