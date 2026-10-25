கல்லறை போகும் வரை த.வெ.க., தான் சொல்கிறார் நாஞ்சில் சம்பத்
கல்லறை போகும் வரை த.வெ.க., தான் சொல்கிறார் நாஞ்சில் சம்பத்
UPDATED : அக் 25, 2026 06:47 PM
ADDED : அக் 25, 2026 06:44 PM
சென்னை: ‘கல்லறைக்கு போகும் வரை, த.வெ.க.,வில் தான் இருப்பேன்’ என, அக்கட்சியின் கொள்கை பரப்பு செயலர் நாஞ்சில் சம்பத் தெரிவித்துள்ளார்.
ம.தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., – தி.மு.க., என, அடுத்தடுத்து பல கட்சிகளில் பயணித்த நாஞ்சில் சம்பத், தற்போது த.வெ.க.,வில் கொள்கை பரப்பு செயலராக உள்ளார். சமீபத்தில் மதுராந்தகம், தாராபுரம் தொகுதிகளில் நடந்த இடைத்தேர்தலில், அவர் பெரிதாக பிரசாரம் செய்யவில்லை. த.வெ.க.,வினரும் அவரை கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால், அதிருப்தியில் இருந்த அவர், அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா குறித்து பேசியது, சமூக வலைதளங்களில் பேசு பொருளானது.
இந்நிலையில், நாஞ்சில் சம்பத் நேற்று வெளியிட்ட அறிக்கை:
தனியார் தொலைக்காட்சி நடத்திய நிகழ்ச்சி ஒன்றில், ஒப்பந்ததாரர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டி, எந்த ‘பண்டு’ம் பெற தேவையில்லை, சாலைகள் தரமானதாக இருந்தால் மட்டும் போதும் என, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவை, நான் வியந்து பேசியுள்ளேன். ஆனால், நான் அமைச்சர் ஆதவ் குறித்து பேசியதாக வெளியாகும் செய்தியை, யாரும் நம்ப வேண்டாம். த.வெ.க.,வில் கொள்கை பரப்பு செயலராக கடமையாற்றும் நான், கண்ணை மூடும் வரை; கல்லறைக்கு போகும் வரை, இந்த கடமையை செய்வதற்கு, என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன். என்னை களங்கப்படுத்தும் முயற்சி வெற்றி பெறாது.
இவ்வாறு அதில் கூறியுள்ளார்.