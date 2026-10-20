பாலியல் புகாரில் சிக்கிய த.வெ.க., ஒன்றிய செயலர்

ADDED : அக் 20, 2026 08:58 PM
அரக்கோணம்: ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், அரக்கோணத்தைச் சேர்ந்தவர், 38 வயது பெண். இவருக்கு திருமணமாகி, இரு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். இவர், தமிழக வெற்றி கழகத்தில் உறுப்பினராக உள்ளார்.
இவர், நேற்று முன்தினம் அரக்கோணம் மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
அதில், கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
கட்சி ரீதியாக எனக்கும், அரக்கோணம் கிழக்கு ஒன்றிய செயலர் சசிகுமார், 35, என்பவருக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. கடந்த மே 16ல் வீட்டிற்கு வந்த சசிகுமார், கட்சி பதவி தருவதாக கூறி, என்னை வற்புறுத்தி பாலியல் வன்கொடுமை செய்தார். இதில், நான் கர்ப்பமானேன். சசிகுமாரிடம் தெரிவித்தபோது, அவர், கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். அதன்பின், எனக்கு கருக்கலைப்பு ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, என்னை மேலும், சிலர் மிரட்டி வருகிறார்கள். இதனால் அச்சமடைந்து, உடனடியாக புகார் அளிக்கவில்லை. என்னை வன்கொடுமை செய்து, கர்ப்பமாக்கிய சசிகுமார் மீது, கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து, அரக்கோணம் மகளிர் போலீசார், விசாரித்து வருகின்றனர்.