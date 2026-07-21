டி.வி.ஆர்.,- எம்.ஜி.ஆர்.,- விஜய்! வாசகர்களோடு ஒரு நாளிதழின் நடுநிலைப்பயணம்
டி.வி.ஆர்.,- எம்.ஜி.ஆர்.,- விஜய்! வாசகர்களோடு ஒரு நாளிதழின் நடுநிலைப்பயணம்
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 02:52 AM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:50 AM
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 02:52 AM ADDED : ஜூலை 21, 2026 02:50 AM
நாளிதழ்களில் புதுமையாக, ஆண்டு சந்தா செலுத்துபவர்களுக்கு இலவசமாக விபத்து காப்பீடு திட்டத்தை தினமலர் தருகிறது. குறுகிய காலத்திற்குள் நுாற்றுக்கணக்கான வாசகர்கள் இதனால் பயன்பெற்றுள்ளனர். வாசகர் குடும்பத்தின் அங்கமாக ஒரு பத்திரிகை இருக்கிறது என்றால், அந்த பெருமை தினமலர் நாளிதழுக்கே உரித்தானது.
தினமலர்- வாசகர் உறவு இன்று நேற்று உருவானது அல்ல. இந்த பாரம்பரிய பந்தத்திற்கு விதையாக, வேராக இருந்தவர் தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ராமசுப்பையர் (டி.வி.ஆர்.,).
தற்போது பவள விழா காணும் தினமலர் 1951 செப்., 6ல் டி.வி.ஆரால் தொடங்கப்பட்டது. அப்போது வெளிவந்திருந்த பத்திரிகைகள் மக்களுக்கு தகவல்களை மட்டும் தரும் ஊடகமாக இருந்தன.
டி.வி.ஆர்., தான் அந்த ஊடக கோட்பாட்டை உடைத்து 'மக்கள் ஊடகம்' என மாற்றினார். மக்களுக்கு தகவல்களை தருவதோடு, அவர்களின் தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கும், நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் பத்திரிகைகள் துாண்டுகோலாக மாற வேண்டும்; நாளிதழ் வாங்கும் வாசகர்களின் வளர்ச்சிக்காக செய்திகள் வெளியாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு, தினமலர் நாளிதழில் செய்திகளை வெளியிட்டு, 1960 களில் மேலைநாடுகளில் இருந்த Journalism for development என்ற 'வளர்ச்சிக்கான இதழியலை' தமிழில் அறிமுகப்படுத்தினார். அந்த வகையில் 'நவீன வளர்ச்சி இதழியலின் தந்தை' என்று வரலாற்று பக்கங்களில் அறியப்பட வேண்டியவர் இதழியலாளர் டி.வி.ஆர்.,
தமிழ் மக்களின் குரலாக திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்தில் இருந்த அன்றைய நாஞ்சில் நாடான இன்றைய கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை, தமிழகத்தோடு இணைக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்தை அடைவதற்காக, திருவனந்தபுரத்தில் தினமலர் நாளிதழை தொடங்கினார்.
தனது பத்திரிகை மூலம் நாஞ்சில் நாட்டு மக்களின் உரிமைகளை பெற்றுத்தருவது, தமிழ் மக்களின் குரலாக அவர்களது முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடுவது என்ற இலக்கோடு, தன்னிடமிருந்த விவசாய நிலங்களை விற்று லாப நோக்கமின்றி நாளிதழை ஆரம்பித்தார்.
அப்போது அவர் எதிர்கொண்ட முதல் சவால் தமிழ் மக்களை நாளிதழ் படிக்க வைப்பது! அப்போது இரண்டு கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட கேரளாவில் நாளிதழ்கள் 9 லட்சம் பிரதிகள் விற்றன; ஆனால் நான்கரை கோடி மக்கள் தொகை இருந்த தமிழகத்தில் தமிழ் இதழ்கள் ஆறு லட்சம் பிரதிகளே விற்றன. 'இது மாற வேண்டும்; தமிழ் மக்களும் அதிகம் பத்திரிகைகள் படிப்பவர்களாக மாற வேண்டும்' என திட்டமிட்டார் டி.வி.ஆர்.,
செய்தி என்ற ஆயுதம்
ஒரு பத்திரிகை வாசகர்களை அடைய வேண்டும் என்றால், 'நாம் வாங்கும் பத்திரிகை நம் நலனுக்காக இருக்கிறது' என்ற எண்ணம் அவர்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும்; அதற்கேற்ப செய்திகளை தர வேண்டும் என்று களமிறங்கினார் டி.வி.ஆர்.,
செய்திகளின் நோக்கிலும், போக்கிலும் மாற்றங்களை உருவாக்கினார். அரசு மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள், கல்லுாரிகள், குடிநீர் திட்டங்கள், பஸ், ரயில் போக்குவரத்து, சாலைகள் என்று மக்களின் தேவைகளுக்காக செய்திகள் எழுதினார். ஆட்சியாளர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். 'செய்தி' என்ற ஒற்றை ஆயுதத்தால் சமூகத்தில் அளப்பரிய மாற்றங்கள் உருவாகின. வணிக நோக்கமின்றி கிராமங்கள், நகரங்களின் வளர்ச்சி ஒன்றே லட்சியம் என்ற நோக்கில் அவர் உருவாக்கிய செய்திகள் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தின.
அடுத்து வாசகர்களின் தனிப்பட்ட முன்னேற்றத்தில் கவனம் செலுத்தினார். தன்னுடைய வாசகர்கள் படிப்பறிவு மிக்கவர்களாக மாற வேண்டும் என்று விரும்பினார். அதற்காகவே அறிவு வளர்க்கும் கட்டுரைகளை வெளியிட்டார்.இப்படி தங்களின் தோளோடு தோள் நின்று தங்களுக்காகவே எழுதும் நாளிதழோடு பாசம் பாராட்டத்துவங்கினர் வாசகர்கள். அந்த அப்பழுக்கற்ற பாசம், பந்தமாய் இன்றும் பரவி படர்கிறது!
அரசியலில் டி.வி.ஆர்.,
அரசியலை எடுத்துக்கொண்டால், நடுநிலையோடு செய்தி வெளியிட வேண்டும்; நாட்டிற்கு நல்லது செய்யும் நோக்கத்தோடு எந்த அரசியல்வாதி செயலில் இறங்கினாலும் அவர்களை ஆதரிப்பது என்ற கொள்கையை கொண்டிருந்தார் டி.வி.ஆர்.,
எம்.ஜி.ஆர்., கட்சி ஆரம்பித்த போது, அவரின் பலத்தை கணிக்காமல், சில பத்திரிகைகள் 'நடிகர் கட்சி' என ஏளனம் செய்தன. ஆனால் டி.வி.ஆர்., அவர் நேர்மையான அரசியலை நடத்த விரும்புகிறார். அவருக்கு நல்ல நோக்கம் இருக்கிறது' என்று கூறி ஆதரித்து செய்திகள் எழுதினார்.
அதேவேளையில் எம்.ஜி.ஆர்., முதல்வரான போது ஆட்சியில் குறைகள் இருந்த போது அதனை சுட்டிக்காட்டி, நடுநிலை தவறவுமில்லை. எந்த பிரதிபலனும் பாராமல் தினமலர் ஆதரித்து எழுதியதால், நன்றிக்கடனாக மொத்தமாக விளம்பரங்கள் தந்து தன்னுடைய திரைப்படம் பற்றி, ஒரு சிறப்பு மலர் வெளியிட எம்.ஜி.ஆர்., கேட்டுக்கொண்டார். ஆனால் டி.வி.ஆர்., மறுத்துவிட்டார்.
'எம்.ஜி.ஆரை., ஆதரித்தது மக்களுக்கு நல்லது செய்யும் அவரது நேர்மையான நோக்கத்திற்காக; அதற்கு பலனை பெற்றுக்கொண்டால் தினமலர் நடுநிலைமை தவறியதாகி விடும்' என்று கூறிவிட்டார்.
இதனைக்கேட்ட எம்.ஜி.ஆர்., டி.வி.ராமசுப்பையர் எனக்கு மிக மிக உயர்ந்த மனிதராக தெரிகிறார். இவருக்கு பணம் முக்கியமல்ல; லட்சியமே முக்கியம். இப்படிப்பட்ட லட்சியவாதியால், நான் என்றும் மதிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே என் ஆசை' என்றார்.
ஊடக உலகின் பெருமை
காலங்கள் மாறின; மாறிக்கொண்டிருக்கிறது... அச்சு ஊடகங்களுக்கு போட்டி என்று காட்சி ஊடகம், சமூக ஊடகம் எல்லாம் வந்தாலும் டி.வி.ஆர்., வகுத்த அதே கொள்கையில், அவர் காட்டிய பாதையில், அவரது குடும்பத்தினர் தினமலர் நாளிதழை காலத்திற்கேற்றவாறு 'அப்டேட்டாக' புதுமையாய் நடத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தமிழ் ஊடக உலகின் தன்னிகரில்லா பெருமை.
இந்த கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட குடும்பத்திற்கான காப்பீடு துவங்கி, தனி ஒரு வாசகரின் வளர்ச்சியில் தினமலர் எங்கோ ஒரு தருணத்தில் பங்காற்றிக்கொண்டிருக்கிறது .
லஞ்சத்திற்கு எதிரி தினமலர்
ஏன் அரசியலில், ஆட்சியில் கூட... எம்.ஜி.ஆருக்கு அடுத்து இப்போது முதல்வர் விஜய் விஷயத்திலும் அவரின் நல்ல நோக்கத்திற்காக, ஊழல் இல்லாத ஆட்சி என்பதற்காக அவரை ஆதரிக்கிறது தினமலர். முதல்வராக விஜய் பதவியேற்ற நாளிலேயே அவரது புதுமை எண்ணங்களை வாழ்த்தி தலையங்கம் எழுதியது; அடுத்த நாள் திராவிட ஆட்சிகளுக்கு மாற்றாக, அவர் தமிழகத்திற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சுட்டிக்காட்டியது. இப்போது, எந்த முதல்வரும் இதுவரை சொல்லாத, 'லஞ்சம் கேட்டால் என்னிடம் சொல்லுங்கள்' என்ற முதல்வர் விஜயின் ஒற்றை வாக்கியத்திற்காக அவரை மனதார பாராட்டி செய்தி வெளியிட்டது.
யாராவது லஞ்சம் கேட்டால் புகார் செய்ய வேண்டிய எண்களோடு, அரசு அளிக்க வேண்டிய விளம்பரத்தை, தினமலர் தானாக முன்வந்து இலவசமாக முதல்வர் விஜய் படத்துடன் வெளியிட்டது. இதனை அரசு அலுவலகங்களில் ஒட்டி வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டது.
ஏனென்றால் தினமலர் ஊழலுக்கும், லஞ்சத்திற்கும் எதிரி; தினமலர் வாசகர்களும் அப்படியே!
இதுபோன்ற விஷயங்களில் முதல்வர் விஜயை ஆதரிக்கும் அதே வேளையில், ஆட்சி அதிகாரங்களில் அமைச்சர் மட்டங்களில் நடக்கும் குறைகளையும் 'ஆறு மாத அவகாசம்' ஏதுமின்றி, அதே நாளில் சுட்டிக்காட்டி செய்தி வெளியிடுகிறது. இப்படித் தான்... வாசகர்களுடன் இணைந்து உண்மையின் உரைகல் என உரக்க கூறும் தினமலர் பயணம் தொடர்கிறது!
-இன்று (ஜூலை 21) தினமலர் நிறுவனர் டி.வி.ஆர்., 42வது நினைவு தினம்.
--ஜி.வி. ரமேஷ் குமார்
பத்திரிகையாளர்