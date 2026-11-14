உரக்கடையில் ரூ.35 லட்சம் திருடிய இருவர் சிக்கினர்

UPDATED : நவ 14, 2026 06:27 PM
ADDED : நவ 14, 2026 06:23 PM
துாத்துக்குடி: கோவில்பட்டி அருகே உரக்கடையில், 35 லட்சம் ரூபாய் திருடிய இருவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
துாத்துக்குடி மாவட்டம், திட்டங்குளத்தில் ரவிக்குமார் என்பவர் உரம் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து விற்பனைக் கடை நடத்துகிறார். இவரது கடையின் கூரையில் இருந்த ‘ஆஸ்பெஸ்டாஸ் ஷீட்’டை பிரித்து உள்ளே சென்ற மர்மநபர்கள், கல்லாபெட்டியில் இருந்த, 35 லட்சத்து 98 ஆயிரம் ரூபாயை நவ., 12ம் தேதி இரவு திருடிச் சென்றனர்.
கோவில்பட்டி கிழக்கு காவல் நிலைய போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினர். இதற்கிடையே, உரக்கடையில் திருடியதாக விருதுநகர் மாவட்டம், திருத்தங்கலை சேர்ந்த ராஜேந்திரன், 66, சாத்துாரை சேர்ந்த பாலசுப்பிரமணியன், 49, ஆகியோரை போலீசார் நேற்று கைது செய்தனர்.
காட்டுப்பகுதியில் பதுக்கி வைத்திருந்த பணத்தையும் போலீசார் மீட்டனர். திருட்டு சம்பவம் பற்றிய தகவல் கிடைத்த, சில மணி நேரத்தில் குற்றவாளிகளை பிடித்துவிட்டதாக மாவட்ட எஸ்.பி., சிவபிரசாத் தெரிவித்தார்.