தீபாவளி தினத்தில் திருச்சியில் இரு சிறுவர்கள் வெட்டிக்கொலை; தேனியில் போலீஸ்காரர் கொடூரக்கொலை
தீபாவளி தினத்தில் திருச்சியில் இரு சிறுவர்கள் வெட்டிக்கொலை; தேனியில் போலீஸ்காரர் கொடூரக்கொலை
ADDED : நவ 09, 2026 08:07 AM
ADDED : நவ 09, 2026 08:07 AM
திருச்சி: திருச்சி சமயபுரம் சுங்கச்சாவடி அருகே 2 சிறுவர்கள் நேற்று கொடூரமாக வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர். இனாம் சமயபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த ராகுல், 17, என்பவருக்கு பெற்றோர்கள் இல்லாத நிலையில், உறவினர்கள் வீட்டில் தங்கி கூலி வேலை செய்து வந்தார். இவரின் உறவினரான விஷாலும்,17, கூலி வேலை செய்து வந்தார்.
நேற்று தீபாவளி தினத்தன்று சமயபுரம் சுங்கச்சாவாடி அருகே உள்ள புள்ளம்பாடி வாய்க்கால் கரையோரமாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்தனர். அங்கு வந்த மர்ம கும்பல், இருவரையும் சரமாரியாக அரிவாளால் வெட்டியுள்ளது. இதில், முகம் சிதைந்த நிலையில், விஷால் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ராகுல் பலத்த காயங்களுடன் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். சிகிச்சை பலனின்றி அவரும் பலியானார்.
சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து சென்ற போலீசார், அங்குள்ள சிசிடிவி காட்சி பதிவுகளை கைப்பற்றி விசாரித்து வருகின்றனர். 3 தனிப்படைகள் அமைத்து கொலையாளிகள் தேடப்பட்டு வருகின்றனர். பழிக்கு பழியாக இந்தக் கொலை நடந்திருக்கலாம் என்ற கோணத்தில் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
தேனியிலும் ஒரு அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது. சமதர்மபுரம் அருகே மதுபோதை கும்பாலால் போலீஸ் எஸ்எஸ்ஐ செந்தில் குமார் அடித்துகொல்லப்பட்டுள்ளார். சாலையை மறித்து பட்டாசு வெடித்து ரீல்ஸ் எடுத்த வாலிபர்களை, செந்தில் குமார் தட்டிக் கேட்டுள்ளார். ஆத்திரமடைந்த அந்த கும்பல் போலீஸ்காரரை அடித்து கொடூரமாக கொலை செய்துள்ளது. இது தொடர்பாக 4 பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.