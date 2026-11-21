ADDED : நவ 21, 2026 07:40 PM
வேலுார்: வேலுாரில், இருவேறு இடங்களில் நடந்த துயரச் சம்பவங்களில், இரு குழந்தைகள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.
வேலுார் விருப்பாச்சிபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் காளியப்பன், 30; கல் உடைக்கும் தொழிலாளி. இவரது மகள் மித்ரா, 2. நேற்று (நவ.,20) வீட்டில் நன்றாக விளையாடிக் கொண்டிருந்த மித்ரா, திடீரென தாகம் எடுப்பதாக பெற்றோரிடம் தண்ணீர் கேட்டுள்ளார்.
குழந்தைக்கு உடனே தண்ணீர் கொடுத்தனர். குடித்த சில நிமிடங்களில் குழந்தை திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்தது. அதிர்ச்சி அடைந்த பெற்றோர், பாகாயத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனைக்கு குழந்தையை கொண்டு சென்றனர். பரிசோதனை செய்த டாக்டர்கள், வரும் வழியிலே மித்ரா இறந்து விட்டதாக தெரிவித்தனர். பாகாயம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
அணைக்கட்டு அடுத்த, சின்ன ஓங்கப்பாடியை சேர்ந்தவர் ராமராஜன், 27. இவரது, ஒன்றரை வயது மகள் தாரிகா, நேற்று வீட்டின் முன் விளையாடி கொண்டிருந்தாள். அப்போது, எதிர்பாராத விதமாக வீட்டின் முன்பிருந்த தண்ணீர் தொட்டியில் மூழ்கி உயிரிழந்தாள்.
வேப்பங்குப்பம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.