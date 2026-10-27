குற்ற வழக்கில் சிக்கிய இருவர் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற தடை
குற்ற வழக்கில் சிக்கிய இருவர் வழக்கறிஞராக பணியாற்ற தடை
ADDED : அக் 27, 2026 09:03 PM
சென்னை: குற்ற வழக்கில் தொடர்புடைய, திருவாரூர் மற்றும் மதுரையை சேர்ந்த இரண்டு பேர், வழக்கறிஞர்களாக பணியாற்ற தடை விதித்து, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதன் அறிவிப்பு:
விருதுநகர் மாவட்டம், சிவகாசியை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் எம்.முத்துமணிகண்டன் மீது, கடந்த 2023ல் பதிவான குற்றவியல் வழக்கில், இரண்டு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதித்து, சிவகாசி நீதித்துறை நடுவர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அதேபோல், திருவாரூரை சேர்ந்த, வி.ஜே. ராஜா மீது, கொலை உள்ளிட்ட கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ், கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.
மதுரையை சேர்ந்த எம். வேல்முருகன் மீது, கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இதன் காரணமாக, வி.ஜே. ராஜா மற்றும் எம். வேல்முருகன், தங்கள் மீதான வழக்கு நிலுவையில் உள்ள வரை, வழக்கறிஞர்களாக பணியாற்ற தடை விதிக்கப்படுகிறது. வழக்கறிஞர் முத்துமணிகண்டன், பார் கவுன்சிலில் இருந்து, ‘சஸ்பெண்ட்‘ செய்யப்பட்டுள்ளார்.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.