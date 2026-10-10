கருவின் பாலினம் கண்டறிந்த பெண் உட்பட இருவர் கைது

UPDATED : அக் 10, 2026 11:02 PM
ADDED : அக் 10, 2026 10:34 PM
பாலக்கோடு: பாலக்கோடு அருகே, கருவின் பாலினம் கண்டறிந்த செவிலியர் பரிமளா, 26, உட்பட இருவர் கைது- செய்யப்பட்டனர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், மேக்லாம்பட்டியில் ஒரு வீட்டில், கர்ப்பிணியர் கருவின் பாலினத்தை சட்டவிரோதமாக கண்டறிந்து, பெண் குழந்தையாக இருந்தால், கருக்கலைப்பு செய்யும் கும்பல் குறித்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட சுகாதாரத்துறைக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து மருத்துவ குழுவினர், நேற்று மதியம் அங்கு சென்று பார்த்தபோது, கர்ப்பிணியரின் கருவின் பாலினம் கண்டறிந்தது தெரியவந்தது. இதில் ஈடுபட்ட இருவரை பிடித்து விசாரித்ததில், பாலக்கோடு அனுமந்தபுரத்தை சேர்ந்த புரோக்கர் வடிவேல், 39, பென்னாகரம் அருகே, ரங்காபுரத்தை சேர்ந்த செவிலியர் பரிமளா, 26, என்பது தெரிந்தது.
ஸ்கேன் கருவி, மருந்துகளை பறிமுதல் செய்த பாலக்கோடு போலீசார், அவர்கள் இருவரையும் கைது செய்தனர். இதில் பரிமளா மீது, பாலினம் கண்டறிந்தது குறித்த, 2 வழக்குகள் ஏற்கனவே நிலுவையில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.