பெண் உட்பட இருவர் வெட்டி கொலை திருப்பத்துாரில் பட்டபகலில் பயங்கரம்
பெண் உட்பட இருவர் வெட்டி கொலை திருப்பத்துாரில் பட்டபகலில் பயங்கரம்
UPDATED : நவ 20, 2026 10:51 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:46 PM
திருப்பத்துார்: திருப்பத்துார் அருகே பட்டப்பகலில் பெண் உட்பட இருவர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம், பாச்சல் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் ரஞ்சித், 28. திருமணமாகாதவர். இவரது உறவுக்கார பெண், திருப்பத்துாரை சேர்ந்த சிரஞ்சீவி மனைவி மாலினி, 30. இவர்களுக்கு ஒரு மகன், மகள் உள்ளனர்.
மாலினி, திருவண்ணாமலையை சேர்ந்தவர். திருமணமாகி திருப்பத்துாரில் கணவருடன் வசித்தார். மாலினியும், ரஞ்சித்தும், அக்கா, தம்பி முறை கொண்ட உறவினர்கள். நேற்று மதியம், 1:30 மணி அளவில், திருப்பத்துார் அடுத்த தோரணம்பதியில் உள்ள காலி வீட்டு மனை பகுதியில், ‘டொயோடா எடியாஸ்’ காரில், ரஞ்சித்தும், மாலினியும் சென்று கொண்டிருந்தனர்.
அப்போது, அடையாளம் தெரியாத கும்பல் அவர்களை வழிமறித்து, இருவரையும் சரமாரியாக வெட்டி கொலை செய்து தப்பினர். திருப்பத்துார் தாலுகா போலீசார் இருவரது சடலத்தையும் மீட்டு, வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
விசாரணையில், மாலினி ஏற்கனவே சில ஆண் நண்பர்களுடன் தொடர்பில் இருந்ததாகவும், தற்போது ரஞ்சித்துடன் நெருங்கி பழகியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதனால் பழைய ஆண் நண்பர்கள் இருவரையும் கொலை செய்தனரா அல்லது மாலினியின் கணவர் தரப்பினர் கொலை செய்தனரா என, பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.