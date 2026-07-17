மத்திய உள்துறையிடம் சொல்லாமல் வெளிநாடு சென்ற இரு அமைச்சர்கள்: தி.மு.க., 'மாஜி' குற்றச்சாட்டு
மத்திய உள்துறையிடம் சொல்லாமல் வெளிநாடு சென்ற இரு அமைச்சர்கள்: தி.மு.க., 'மாஜி' குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:36 AM
ADDED : ஜூலை 17, 2026 06:36 AM
புதுக்கோட்டை: 'தமிழக அமைச்சர்கள் இருவர், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திடம் சொல்லாமலேயே வெளிநாடு சென்றுள்ளனர்' என, தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் ரகுபதி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளார்.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், திருமயத்தில், நேற்று அவர் அளித்த பேட்டி:
பழனி கோவில் நிலம் விற்பனை, உயர் நீதிமன்றத்தால் ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில், கரூரில் ஒரே நாளில், 3,085 ஏக்கர் கோவில் நிலம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது, லஞ்சம் வாங்காத உத்தமரான முதல்வர் விஜய் ஆட்சியின் லட்சணத்திற்கான எடுத்துக்காட்டு. ஆட்சியாளர்களின் பங்களிப்பு இல்லாமல் இந்த தவறுகள் நடந்திருக்காது.
தற்போது, சி.பி.சி.ஐ.டி., விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
அமைச்சராக இருப்பவர்கள், வெளிநாட்டிற்கு அரசு முறை பயணம் சென்றால், மத்திய உள்துறை அமைச்சக அனுமதியுடன், 'டிப்ளமேடிக் பாஸ்போர்ட்' பெற்று தான் செல்ல வேண்டும். ஆனால், தமிழகத்தில் இரண்டு அமைச்சர்கள், மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்திற்கு சொல்லாமல் வெளிநாடு சென்று உள்ளனர்.
அதிலும், அதிகாரிகளுடன் சென்றது தான் வேடிக்கையான விஷயம். எனவே, மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் இந்த விஷயத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கும் என நம்புகிறோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.