போலி பதிவெண் காரில் குட்கா கடத்தல் வட மாநில வாலிபர்கள் இருவர் கைது
போலி பதிவெண் காரில் குட்கா கடத்தல் வட மாநில வாலிபர்கள் இருவர் கைது
UPDATED : நவ 02, 2026 06:34 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:30 PM
பேரிகை: பேரிகை அருகே, குஜராத் மாநில பதிவு எண் கொண்ட காரில், தமிழக போலி பதிவு எண்ணை பொருத்தி குட்கா கடத்திய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், பேரிகை ஸ்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டர் சுப்பிரமணியம் மற்றும் போலீசார், பேரிகை – சூளகிரி சாலையிலுள்ள அத்திமுகம் பகுதியில் வாகன சோதனை செய்தனர்.
அவ்வழியாக வந்த ‘மாருதி சுசூகி சியாஸ்’ காரை சோதனை செய்ய நிறுத்திய போது, டிரைவர் நிறுத்தாமல் வேகமாக ஓட்டி சென்றார். பின்னால் விரட்டி சென்ற போலீசார், அத்திமுகம் பகுதியிலுள்ள வேகத்தடையில், காரை மடக்கி பிடித்து, 3 பேரை பிடித்தனர்.
காரில் சோதனை செய்தபோது, கர்நாடகா மாநிலம், பெங்களூரு நாகசந்திரா பகுதியிலிருந்து, திருவண்ணாமலைக்கு, புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் கர்நாடக மாநில மதுபானங்களை கடத்தி செல்வது தெரிந்தது.
அதனால் காரில் வந்த, பெங்களூரு நாகசந்திரா பகுதியில் வசிக்கும், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தை சேர்ந்த விஜய்பால் சிங், 26, அதே பகுதியை சேர்ந்த டிரைவர் ஹிதேஷ்குமார், 23, ஆகியோரை கைது செய்தனர்.
விசாரணையில், குஜராத் மாநில பதிவு எண் கொண்ட காரில், போலியான தமிழக பதிவு எண்ணை பொருத்தி, புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் மதுபானம் கடத்தியது தெரிந்தது.
தொடர்ந்து, 3 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள, 309 கிலோ புகையிலை பொருட்கள், 1,200 ரூபாய் மதிப்புள்ள, 24 பாக்கெட் கர்நாடகா மதுபானம், 3 மொபைல்போன்களை பறிமுதல் செய்த பேரிகை போலீசார், ராஜஸ்தானை சேர்ந்த மகிந்திரா, மாவீர் ஆகிய இருவரை தேடி வருகின்றனர்.