ஒரே நாளில் இரண்டு சிறப்பு ‘டெட்’ தேர்வு ஆசிரியர்கள் குழப்பம்
ஒரே நாளில் இரண்டு சிறப்பு ‘டெட்’ தேர்வு ஆசிரியர்கள் குழப்பம்
UPDATED : அக் 28, 2026 08:11 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:06 PM
சென்னை: பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான, சிறப்பு ‘டெட்’ தேர்வு டிச.,20ல் நடக்கும் நிலையில், ஒரே நாளில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் தாள் தேர்வு நடப்பதால், ஆசிரியர்கள் குழப்பத்தில் உள்ளனர்.
கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் அமல்படுத்துவதற்கு முன், பணியில் சேர்ந்த ஆசிரியர்கள், பள்ளியில் தொடர்ந்து பணியாற்றவும், பதவி உயர்வு பெறவும், ‘டெட்’ தேர்வு தேர்ச்சி கட்டாயம் என, உச்சநீதிமன்றம் கடந்த ஆண்டு, செப்.,1ல் தீர்ப்பு வழங்கியது. இதையடுத்து, தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் சார்பில், பணிபுரியும் ஆசிரிர்களுக்கு, சிறப்பு ‘டெட்’ தேர்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன.
வரும் டிச., 20ம் தேதி, சிறப்பு ‘டெட்’ தேர்வு நடத்தப்படும் என, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது. அன்றைய தினம், ‘டெட்’ முதல் தாள் தேர்வு காலையிலும், இரண்டாம் தாள் தேர்வு மாலையிலும் நடத்தப்படும் என, அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரே நாளில் இரண்டு தேர்வுகள் நடப்பதால், இரண்டு தகுதித் தேர்வுகளையும் எழுத விரும்பும் ஆசிரியர்களுக்கு, இது பெரிதும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்.
இது குறித்து, ஆசிரியர்கள் கூறியதாவது:
ஒரே நாளில் இரண்டு தேர்வை நடத்தினால், எப்படி தேர்வு எழுத முடியும். ஒரு தேர்வுக்கு ஒரு மையமும், மற்றொரு தேர்வுக்கு வேறு மையத்தையும் ஒதுக்கினால், இரண்டு தேர்வுகளை எழுத இயலாது. இதற்கு, பள்ளிக்கல்வித்துறை தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.