பைக்கில் வந்து ஆடு திருடிய வாலிபர்கள் இருவர் கைது

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திருச்சி: பைக்கில் ஆடு திருட முயன்ற தினேஷ், 21, ராஜசேகர், 19, ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், துறையூர் அருகே, குரும்பப்பட்டியை சேர்ந்த ஜெயராமன் மனைவி செல்லம்மாள். இவர், வயல்வெளியில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தார்.
அந்த வழியாக பைக்கில் சென்ற, இரண்டு வாலிபர்கள், மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஆடுகளில் ஒரு ஆட்டை பிடித்துக்கொண்டு, பைக்கில் தப்பிக்க முயன்றனர். செல்லம்மாள் சத்தம் போட்டதால், அருகில் இருந்தவர்கள், வாலிபர்களை துரத்திப்பிடித்து, ஜம்புநாதபுரம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில், முசிறி நெசவாளர் காலனியை சேர்ந்த தினேஷ், ராஜசேகர் ஆகியோர், ஆடு திருட முயன்றது தெரிய வந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.
UPDATED : நவ 02, 2026 06:46 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:40 PM
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திருச்சி: பைக்கில் ஆடு திருட முயன்ற தினேஷ், 21, ராஜசேகர், 19, ஆகிய இருவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருச்சி மாவட்டம், துறையூர் அருகே, குரும்பப்பட்டியை சேர்ந்த ஜெயராமன் மனைவி செல்லம்மாள். இவர், வயல்வெளியில் ஆடுகளை மேய்த்து கொண்டிருந்தார்.
அந்த வழியாக பைக்கில் சென்ற, இரண்டு வாலிபர்கள், மேய்ந்து கொண்டிருந்த ஆடுகளில் ஒரு ஆட்டை பிடித்துக்கொண்டு, பைக்கில் தப்பிக்க முயன்றனர். செல்லம்மாள் சத்தம் போட்டதால், அருகில் இருந்தவர்கள், வாலிபர்களை துரத்திப்பிடித்து, ஜம்புநாதபுரம் போலீசில் ஒப்படைத்தனர்.
விசாரணையில், முசிறி நெசவாளர் காலனியை சேர்ந்த தினேஷ், ராஜசேகர் ஆகியோர், ஆடு திருட முயன்றது தெரிய வந்தது. இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், பைக்கை பறிமுதல் செய்தனர்.