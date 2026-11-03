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/செய்திகள்/தமிழகம்/குற்றவாளிகளை பூதக்கண்ணாடி வைத்து கண்டுபிடிக்கும் உதயநிதி: அந்துமணி பதில்கள்

குற்றவாளிகளை பூதக்கண்ணாடி வைத்து கண்டுபிடிக்கும் உதயநிதி: அந்துமணி பதில்கள்

குற்றவாளிகளை பூதக்கண்ணாடி வைத்து கண்டுபிடிக்கும் உதயநிதி: அந்துமணி பதில்கள்

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UPDATED : நவ 03, 2026 04:57 AM

ADDED : நவ 03, 2026 04:56 AM

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UPDATED : நவ 03, 2026 04:57 AM ADDED : நவ 03, 2026 04:56 AM

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கே.ஆர்.பத்மா, சென்னை:

'நாடு முழுதும் மருத்துவ மாணவர்கள் கட்டாய கிராமப்புற சேவை புரிவது தொடர்பாக, அரசியல் சாசன கோட்பாடுகளின் அடிப்படையில், முறையான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வகுக்கப்பட வேண்டும்' என்று, மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றத்தின் அறிவுரை குறித்து?

அப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டால், கிராமப்புறங்களிலும் தரமான மருத்துவ உதவி மக்களுக்கு கிடைக்குமே, மத்திய அரசு கவனிக்க வேண்டும்.

பி.கன்னியம்மாள், ராமநாதபுரம்:

'தமிழக அமைச்சர் நிர்மல்குமார், 'மைக்' வெறி பிடித்து அலைகிறார்' என்று, அ.தி.மு.க., பழனிசாமி கூறியுள்ளாரே?

பழனிசாமியும் இதே மைக்கில் தானே அப்படி பேசினார், கன்னியம்மாள்!

ஜி.ரகுநாதன், ஆதனுார்:

எல்லா அரசு பேருந்துகளுக்கும் தமிழக அரசு, 'மாஸ்டர் செக்கப்' செய்தால், பொதுமக்களுக்கும், ஓட்டுனருக்கும் நல்லது தானே?

மாஸ்டர் செக்கப் எல்லாம் போதாது ரகுநாதன். பேருந்துகளை, 'அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவில்' சேர்த்து உயிர் பிழைக்க செய்ய வேண்டும். அப்படித் தான் இருக்கு நிலைமை!

ம.ராஜேந்திரன், லால்குடி:

'சிறையிலிருந்து தப்பிக்கும் கைதிகளை துப்பாக்கியால் சுடுங்கள்' என்று தமிழ்நாடு சிறைத்துறை நிர்வாகம் உத்தரவிட்டுள்ளதே?

அப்படி சிலமுறை சுட்டு பிடிக்கப்பட்டால் தான், மற்ற கைதிகள் இப்படி அராஜகம் செய்யாமல் இருப்பர்; இப்படி, 'எஸ்கேப்'களும் குறையும். சிறைத்துறை அதிகாரிகள் பெயரும், 'ரிப்பேர்' ஆகாமலும், அதிகாரிகள் மாற்றப்படுவதும் குறையும்.

எல்.மூர்த்தி, சென்னை:

த.வெ.க., ஆட்சியில் குற்றவாளிகள் நிரம்பி வழிவதாக, பூதக்கண்ணாடி வைத்து கண்டுபிடித்துள்ளாரே எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி?

அது பூத கண்ணாடியா அல்லது முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியா என, உதயநிதி உறுதிபடுத்திக் கொள்ளட்டும்.

ஐ.ஸ்ரீஹரி, சென்னை:

ஆட்சி மாற்றத்திற்காக வன்முறையில் ஈடுபட்டால் அரசு வேலை கிடைக்காது என்கிற, முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான உ.பி., அரசின் உத்தரவு குறித்து?

சரியான நெத்தியடி, அப்படியே அவர்களின் பாஸ்போர்ட்டையும் ரத்து செய்து, வங்கி கணக்குகளையும் முடக்கி விட்டால், 'கப்சிப்' என்று அடங்கி விடுவர்.

ச.தேவசேனா, பெங்களூரு:

'தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். அதே நேரத்தில் உரிய விசாரணை, ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் மட்டுமே, தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும். அப்போது தான் இது போன்ற ஊழல்கள், வரும் காலங்களில் நடக்காமல் தடுக்க முடியும்' என்கிற, த.மா.கா., தலைவர் வாசனின் கருத்து பற்றி?

வாசன் கூறுவது சரிதான்; அதனுடன், 'ஜாமின், பரோல் என்று காலம் தாழ்த்தாமல், வழக்குகளை, 'சட்டுபுட்டு' என்று முடியுங்கள்' என்றும் கூறி இருக்கலாம்.

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