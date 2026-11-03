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குற்றவாளிகளை பூதக்கண்ணாடி வைத்து கண்டுபிடிக்கும் உதயநிதி: அந்துமணி பதில்கள்
குற்றவாளிகளை பூதக்கண்ணாடி வைத்து கண்டுபிடிக்கும் உதயநிதி: அந்துமணி பதில்கள்
UPDATED : நவ 03, 2026 04:57 AM
ADDED : நவ 03, 2026 04:56 AM
UPDATED : நவ 03, 2026 04:57 AM ADDED : நவ 03, 2026 04:56 AM
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அப்படி ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டால், கிராமப்புறங்களிலும் தரமான மருத்துவ உதவி மக்களுக்கு கிடைக்குமே, மத்திய அரசு கவனிக்க வேண்டும்.
பழனிசாமியும் இதே மைக்கில் தானே அப்படி பேசினார், கன்னியம்மாள்!
மாஸ்டர் செக்கப் எல்லாம் போதாது ரகுநாதன். பேருந்துகளை, 'அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவில்' சேர்த்து உயிர் பிழைக்க செய்ய வேண்டும். அப்படித் தான் இருக்கு நிலைமை!
அப்படி சிலமுறை சுட்டு பிடிக்கப்பட்டால் தான், மற்ற கைதிகள் இப்படி அராஜகம் செய்யாமல் இருப்பர்; இப்படி, 'எஸ்கேப்'களும் குறையும். சிறைத்துறை அதிகாரிகள் பெயரும், 'ரிப்பேர்' ஆகாமலும், அதிகாரிகள் மாற்றப்படுவதும் குறையும்.
அது பூத கண்ணாடியா அல்லது முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியா என, உதயநிதி உறுதிபடுத்திக் கொள்ளட்டும்.
சரியான நெத்தியடி, அப்படியே அவர்களின் பாஸ்போர்ட்டையும் ரத்து செய்து, வங்கி கணக்குகளையும் முடக்கி விட்டால், 'கப்சிப்' என்று அடங்கி விடுவர்.
வாசன் கூறுவது சரிதான்; அதனுடன், 'ஜாமின், பரோல் என்று காலம் தாழ்த்தாமல், வழக்குகளை, 'சட்டுபுட்டு' என்று முடியுங்கள்' என்றும் கூறி இருக்கலாம்.