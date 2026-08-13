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﻿ நில வகை விபரங்களை பார்க்க முடியவில்லை: வீடு கட்டுவோர் புகார்

﻿ நில வகை விபரங்களை பார்க்க முடியவில்லை: வீடு கட்டுவோர் புகார்

ADDED : ஆக 13, 2026 10:58 PM

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ADDED : ஆக 13, 2026 10:58 PM

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சென்னை: தமிழகத்தில், சென்னை பெருநகருக்கு வெளியில் உள்ள பகுதிகளில் கட்டுமான திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் பொறுப்பு, நகர், ஊரமைப்பு துறை யான, டி.டி.சி.பி.,யிடம் ஒப் படைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக, டி.டி.சி.பி.,க்கு, மாவட்டத்துக்கு ஒரு அலுவலகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில், உள்ளூர் திட்டக்குழும எல்லையில் வரும் பகுதிகளில் மட்டும் சர்வே எண் வாரியாக, நில வகைப்பாடு விபரங்கள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த விபரங்கள் டிஜிட்டல் முறையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒரு நிலத்தில், புதிதாக கட்டுமான திட்டத்தை செயல்படுத்த நினைப்போர், அந்த நிலத்தின் தற்போதைய வகைப்பாடு என்ன என்பதை அறிய வேண்டும். இதை அறிந்தால், அதற்கு ஏற்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தலாம்.

சில இடங்களில் குடியிருப்பு பயன்பாட்டில், நீண்டகாலமாக இருக்கும் நிலம், விவசாய வகைப்பாட்டில் இருக்கும்.

இது போன்ற சமயத்தில், கட்டுமான திட்டங்களை செயல்படுத்தும் முன், நில வகைப்பாட்டு விபரங்களை அறிய வேண்டும். இதை கருத்தில் வைத்து, சர்வே எண் வாரியாக, நில வகைப்பாடு விபரங்கள் வெளியிடப்படும் என, டி.டி.சி.பி., அறிவித்தது.

அதன்படி, தகவல் தொகுப்பு உருவாக்கப்பட்டும், அதை மக்கள் பயன்படுத்த முடியவில்லை என புகார் எழுந்துள்ளது.

இது குறித்து, கட்டுமானத் து றையினர் கூறியதாவது:

கட்டுமான திட்டத்துக்கு அனுமதி பெற விரும்பும் மக்கள், நில வகைப்பாடு விபரங்களை இணையதளத்தில் பார்க்க முடியவில்லை. அதிகாரிகளுக்கான நுழைவு மட் டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறது.

இதனால், மாவட்ட அளவிலான டி.டி.சி.பி., அலுவலகத்துக்கு சென்று, அங்குள்ளவர்களிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இதை மக்கள் எப்போதும், எங்கிருந்தும் பயன்படுத்தும் வகையில் அனுமதிக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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