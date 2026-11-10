ஒருங்கிணைப்பு இல்லாத பொதுப்பணித்துறை புதிய திட்டங்கள் செயலாக்கம் இழுபறி
ஒருங்கிணைப்பு இல்லாத பொதுப்பணித்துறை புதிய திட்டங்கள் செயலாக்கம் இழுபறி
UPDATED : நவ 10, 2026 09:53 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:53 PM
சென்னை: அமைச்சர் மற்றும் அதிகாரிகள் மத்தியில் ஒருங்கிணைப்பு இல்லாததால், பொதுப்பணித் துறையில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.
பொதுப்பணித் துறை வாயிலாக, மக்கள் நல்வாழ்வு, வருவாய், பள்ளி கல்வி உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளுக்கான கட்டடங்கள் கட்டப்படுகின்றன. இதற்கான அறிவிப்புகள், அந்தந்த துறைகள் வாயிலாக வெளியிடப்பட்டு, நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்படுகிறது.
நிதி ஒதுக்கீடு உறுதியானதும், கட்டட வடிவமைப்பு, ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு, கட்டுமானம் உள்ளிட்ட பணிகளை பொதுப்பணித் துறை மேற்கொள்கிறது. தலைமை செயலகம், நீதிமன்றங்கள், அரசு ஊழியர்கள் குடியிருப்புகள், அமைச்சர்கள், நீதிபதிகள் பங்களாக்கள், மருத்துவமனைகள் உள்ளிட்ட கட்டடங்கள் பராமரிப்பு பணியையும், பொதுப்பணித் துறை மேற்கொள்கிறது.
ஒப்பந்ததாரர் வாயிலாக, இப்பணிகளை மேற்கொள்ளும் பொறியாளர்கள், பின்னர் அதற்கான தொகையை பராமரிப்பு நிதியில் இருந்து பெற்று வழங்குவது வழக்கம். ஆனால், இதில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக கூறி, இப்பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு உள்ளன. முறையாக டெண்டர் வெளியிடப்பட்டு, பணிகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
இதனால், பல அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகளில் பராமரிப்பு பணிகள் கேள்விக் குறியாகியுள்ளன. இந்நிலையில், சட்டசபையில் மானிய கோரிக்கையின்போது, அமைச்சர் வாயிலாக ஆறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டன.
இதில், ஒப்பந்ததாரர் தேர்வு முறையை எளிதாக்குதல், தமிழ்நாடு உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கட்டுமான கழகம் துவங்கப்படும் என்ற அறிவிப்புகளுக்கு மட்டுமே அரசாணை வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
அரசு மருத்துவமனைகள் பராமரிப்பு பணியை நவீனப்படுத்துதல், இன்ஜினிரியரிங் பட்டதாரிகளுக்கு ஒப்பந்த பணிகளை சலுகைகளுடன் வழங்குதல் உள்ளிட்ட, மற்ற அறிவிப்புகள் இன்னும் செயலாக்கத்திற்கு வரவில்லை. மேலும், பட்ஜெட்டில் பல்வேறு துறைகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கீடு உறுதியாகவில்லை.
இதனால், கட்டட வடிவமைப்பு, திட்ட மதிப்பீடு தயாரிப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் கிடப்பில் போடப்பட்டு உள்ளன. இதனால், அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதம் புதிய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வதற்குள் பணிகளை துவங்க முடியுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, பொதுப்பணித் துறை பொறியாளர்கள் சிலர் கூறியதாவது:
பொதுப்பணி, நெடுஞ்சாலை, விளையாட்டு ஆகிய மூன்று துறைகளை, அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா கவனித்து வருகிறார். இவை மூன்றும் பெரிய துறைகள். தனியாக அதில் கவனம் செலுத்தினால் மட்டுமே, பணிகளை சிறப்பாக செய்ய முடியும். ஆனால், ஆதவ் அர்ஜுனாவிடம், பருவ மழை முன்னெச்சரிக்கை பணி ஒருங்கிணைப்பாளர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொறுப்புகளையும் முதல்வர் விஜய் ஒப்படைத்துள்ளார்.
மேலும், அரசு பணியை காட்டிலும், அரசியல் நடவடிக்கைகளில் தான், ஆதவ் அர்ஜுனா அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இதனால், தலைமை செயலகத்தில் உயர் அதிகாரிகள் கூட அவரை சந்திக்க முடியாமல் திரும்பும் நிலை உள்ளது; பணிகளில் முடிவெடுப்பதிலும் காலதாமதம் ஏற்படுகிறது.
மேலும், துறையில் உள்ள உயர் அதிகாரிகள் மத்தியிலும் ஒருங்கிணைப்பு இல்லை. இதனால், மற்ற துறைகளை காட்டிலும், பொதுப்பணித் துறையின் வேகம் குறைந்து வருகிறது. கட்டுமானம் மட்டுமின்றி, பராமரிப் பணிகள் தாமதமாவது அரசுக்கு பெரிய பிரச்னைகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.
முதல்வர் தன் துறைக்கு பொறுப்பு அமைச்சர்களை நியமித்ததுபோல, பொதுப்பணித் துறைக்கும் பொறுப்பு அமைச்சர நியமித்து, பணிகளை வேகப்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.