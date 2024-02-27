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கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை 9 மாதங்களில் வெளியாகும் : மத்திய அரசு தகவல்

கீழடி அகழாய்வு அறிக்கை 9 மாதங்களில் வெளியாகும் : மத்திய அரசு தகவல்

ADDED : பிப் 27, 2024 01:15 AM

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ADDED : பிப் 27, 2024 01:15 AM

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மதுரை: 'சிவகங்கை மாவட்டம், கீழடியில் மத்திய அரசு மேற்கொண்ட அகழாய்வின் அறிக்கை ஒன்பது மாதங்களில் வெளியாகும்' என, உயர் நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. மதுரை பிரபாகர் பாண்டியன் என்பவர் தாக்கல் செய்த பொதுநல மனு:

கீழடியில் மத்திய அரசு சார்பில் முதல் இரு கட்ட அகழாய்வு, 2014 - 2016 வரை நடந்தது.

சான்றுகள்


மத்திய தொல்லியல் துறை கண்காணிப்பாளர் அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன் தலைமையிலான குழுவினர், பழமையான 5,800 பொருட்களை அகழாய்வில் கண்டுபிடித்தனர்.

அவர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார். மூன்றாம் கட்ட அகழாய்வு மத்திய தொல்லியல் துறை கண்காணிப்பாளர் ஸ்ரீராமன் தலைமையில் நடந்தது.

தமிழக தொல்லியல் துறை 2017ல் நான்கு முதல் ஒன்பதாவது கட்ட அகழாய்வுகளை மேற்கொண்டது. பழமையான நகர நாகரிகத்திற்கு, கீழடி சான்று என உறுதி செய்தது.

அமர்நாத் ராமகிருஷ்ணன், 982 பக்க அறிக்கை தயாரித்து மத்திய தொல்லியல் துறைக்கு அனுப்பினார். அதில், 'கீழடி கி.மு., 8ல் இருந்து 3ம் நுாற்றாண்டு நாகரீகத்தை சேர்ந்தது.

கடல் கடந்த வாணிபம், நெல் உற்பத்தி, நகர நாகரிகத்திற்கு சான்றுகள் உள்ளன' என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் அறிந்துகொள்ளும் வகையில் அறிக்கையை வெளியிடக்கோரி, மத்திய அரசுக்கு மனு அனுப்பினேன். பரிசீலிக்க உத்தரவிட வேண்டும்.

இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

தலைமை நீதிபதி எஸ்.வி.கங்காபுர்வாலா, நீதிபதி ஜி.இளங்கோவன் அமர்வு விசாரித்தது.

மியூசியம்

மத்திய அரசு தரப்பு: அகழாய்வில் சேகரித்த பழமையான பொருட்களை தமிழக அரசிடம் ஒப்படைத்துள்ளோம். அங்கு மியூசியம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது; அது, தமிழக அரசின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

அகழாய்வு அறிக்கையை வெளியிடுவதற்கான நடைமுறைகள் துவங்கியுள்ளன. ஒன்பது மாதங்களில் அறிக்கை வெளியிடப்படும்.

இவ்வாறு அரசு தரப்பு தெரிவித்தது.

இதை பதிவு செய்த நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்தனர்.

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