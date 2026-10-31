மழை காலத்திலும் கைவிடாத சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி 8,818 மெகாவாட்டாக உச்சம்
மழை காலத்திலும் கைவிடாத சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி 8,818 மெகாவாட்டாக உச்சம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:20 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:20 PM
சென்னை: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவ மழை சீசன் தொடங்கியும் வெயில் நிலவுகிறது. இதனால், சூரியசக்தி மின் நிலையங்களின் உற்பத்தி எப்போதும் இல்லாத வகையில், நேற்று முன்தினம், 8,818 மெகாவாட்டாக புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.
நாட்டில், சூரியசக்தி மின் நிலையங்கள் அமைக்க சாதகமாக உள்ள மாநிலங்களில், தமிழகம் முன்னணியில் உள்ளது. தனியார் நிறுவனங்கள் தங்கள் சொந்த நிலத்தில், 1 மெகாவாட்டுக்கு மேல் சூரியசக்தி மின் நிலையங்களை அமைக்கின்றன. வீடு, கல்வி நிறுவனங்களில் குறைந்த திறனில், மேற்கூரை சூரியசக்தி மின் நிலையம் அமைக்கப்படுகிறது.
தமிழகத்தில் தற்போதைய நிலவரப்படி, ஒட்டுமொத்த சூரியசக்தி மின் நிலையங்களின் உற்பத்தி திறன், 14 ஆயிரத்து 717 மெகாவாட்டாக உள்ளது. தினமும் சராசரியாக, 6,500 – 7,000 மெகாவாட் மின்சாரம் உற்பத்தியாகிறது.
இம்மாதம் வடகிழக்கு பருவ மழை சீசன் தொடங்கியும் வெயில் நிலவுகிறது. சூரியசக்தி மின் உற்பத்திக்கு வெயிலின் வெப்பத்தை விட, வெளிச்சமே முக்கியம். இதனால், சூரியசக்தி மின் உற்பத்தி எப்போதும் இல்லாத வகையில், நேற்று முன்தினம், 8,818 மெகாவாட்டாக புதிய உச்சத்தை எட்டியுள்ளது. இதற்கு முன், கடந்த செப்., 29ல், 8,779 மெகாவாட்டு தான் உச்ச அளவாக இருந்தது.