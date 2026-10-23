அரசு மீது விமர்சனம் செய்ய அரசு ஊழியர்களுக்கு தடை சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பு
அரசு மீது விமர்சனம் செய்ய அரசு ஊழியர்களுக்கு தடை சங்கங்கள் கடும் எதிர்ப்பு
UPDATED : அக் 23, 2026 09:02 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:59 PM
சென்னை: ‘அரசு ஊழியர்கள், மத்திய, மாநில அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிக்கக் கூடாது’ என, பொது சுகாதாரத்துறை வெளியிட்ட சுற்றறிக்கைக்கு, டாக்டர்கள், செவிலியர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.
பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனர் சோமசுந்தரம், அனைத்து மாவட்ட சார் நிலை அலுவலங்களுக்கு அனுப்பிய சுற்றறிக்கை:
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளின்படி, அரசு ஊழியர்கள் மத்திய, மாநில அரசின் கொள்கைகளை விமர்சிக்க கூடாது. குறிப்பாக, அரசின் நடவடிக்கைகளை பொது வெளியிலோ, செய்தித்தாள், ஊடகங்களிலோ, பொதுக்கூட்டங்களிலோ, பாதகமாக விமர்சிக்க கூடாது. பிற அரசுகளுடனான நல்லுறவை பாதிக்கும் வகையிலான கருத்துக்களை, எக்காரணம் கொண்டும் வெளியிடக் கூடாது. அரசை விமர்சிக்கும் தீர்மானங்கள், உரைகள் இடம்பெறும் அலுவல் சாராத கூட்டங்களில், அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்கக் கூடாது.
இந்த விதிகளை அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டும். விதிகளுக்கு மாறாக செயல்பட்டால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது, அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளின் கீழ், ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த சுற்றறிக்கைக்கு, டாக்டர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் சங்கத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்து உள்ளனர்.
இதுகுறித்து, செவிலியர்கள் மேம்பாட்டு சங்கச் செயலர் சுபின் கூறியதாவது:
காலிப்பணியிடங்களை நிரப்பாதபோது, வேலை வாய்ப்பை குறைக்கும்போது, தற்காலிக ஒப்பந்த முறையில் பணியாளர்களை நியமிக்கும்போது, பொதுவெளியில் கட்டாயம் ஊழியர்களும், சங்கங்களும் விவாதிப்போம். அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியிருக்கும் பேச்சுரிமையை பறிக்க, பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனருக்கு, எந்த உரிமையும் இல்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
‘‘அரசு ஊழியர்களின் கருத்துரிமையைப் பறிக்கும் சுற்றறிக்கையை தமிழக அரசு ரத்து செய்ய வேண்டும்,’’ என, தமிழ்நாடு முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழக மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் அன்பழகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இதற்கிடையே, ஏற்கனவே நடைமுறையில் இருக்கும் சட்டத்தின்படி, புதிதாக பணியில் சேர்ந்த ஊழியர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் வழங்க, சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டதாக பொது சுகாதாரத்துறை இயக்குனரகம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.