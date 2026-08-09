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﻿ ஊதியம் கோரி அமைச்சருக்கு சங்கத்தினர் கடிதம்

﻿ ஊதியம் கோரி அமைச்சருக்கு சங்கத்தினர் கடிதம்

ADDED : ஆக 09, 2026 02:15 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 02:15 AM

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சென்னை: ஊதியம் வழங்க உத்தரவிடக்கோரி, தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு அனைத்து ஊழியர்கள் நலச்சங்கத்தினர், அமைச்சர் அருண்ராஜுக்கு கடிதம் எழுத்தியுள்ளனர்.

இதுகுறித்து, அச்சங்கம் எழுதியுள்ள கடிதம்:

தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு சங்கத்தின் கீழ், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில், 403 நம்பிக்கை மையங்கள் செயல்படுகின்றன. இதில், 673 பேர் பணியாற்றி வருகின்றனர்.

இம்மாதம், 8ம் தேதி வரை, ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் பணியாற்றும் எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு ஊழியர்களுக்கு ஊதியம் கிடைக்கவில்லை.

இதனால், வீட்டு வாடகை , பள்ளி கட்டணம், இதர அத்தியாவசிய செலவினங்களுக்கு பணமின்றி தவிக்கின்றனர்.

எனவே, உடனடியாக இம்மாதத்திற்கான சம்பளத்தை காலம் தாழ்த்தாமல் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுப்பதுடன், ஒவ்வொரு மாதமும், முதல் தேதியில் ஊதியம் கிடைப்பதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும்.

இவ்வாறு கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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