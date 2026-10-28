விவசாயிகளுக்கு தனித்துவ அடையாள அட்டை தமிழகத்தில் 5 லட்சம் பேருக்கு கேள்விக்குறி
விவசாயிகளுக்கு தனித்துவ அடையாள அட்டை தமிழகத்தில் 5 லட்சம் பேருக்கு கேள்விக்குறி
UPDATED : அக் 28, 2026 07:21 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:18 PM
சென்னை: மத்திய அரசு வழங்கவுள்ள விவசாயிகளுக்கான தனித்துவ ‘டிஜிட்டல்’ எண் அட்டை, தமிழகத்தில் ஐந்து லட்சம் பேருக்கு கிடைப்பதில் இழுபறி நீடித்து வருகிறது.
நாடு முழுதும் உள்ள விவசாயிகளுக்கு, ‘அக்ரி ஸ்டாக்’ என்ற திட்டத்தின் கீழ், ஆதார் போன்ற ஒரு தனித்துவமான ‘டிஜிட்டல்’ அடையாள எண் அட்டை வழங்க, மத்திய அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது. விவசாயிகளின் நில பதிவேடுகள், சாகுபடி செய்யும் பயிர்கள் குறித்த தகவல்களை, ஒரே தளத்தில் இணைத்து நலத் திட்டங்களை எளிதாக கொண்டு சேர்க்க, இந்த திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளது.
பிரதமரின் விவசாய உதவித்தொகை, விவசாய கடன்கள், பயிர் காப்பீடு, மானியங்கள் உள்ளிட்ட சலுகைகளை தடையின்றி விவசாயிகள் பெற, இந்த அடையாள அட்டை உதவும்.
வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வருவாய், கூட்டுறவு, பட்டு வளர்ச்சி, உணவு, ஊரக வளர்ச்சி, கால்நடை பராமரிப்பு உள்ளிட்ட பல துறைகளுக்கான சலுகைகளை பெற, இந்த அட்டை கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது.
தனித்துவ டிஜிட்டல் எண் அடையாள அட்டை பெற, ‘கிரெய்ன்ஸ்’ என்ற இணையதளத்தில் விவசாயிகளின் விபரங்கள், நிலம் உள்ளிட்ட விபரங்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்காக நில உடமை ஆவணம், வங்கி கணக்கு புத்தகம், ஆதார் அட்டை, போட்டோ ஆகியவற்றை ஆவணமாக விவசாயிகள் அளிக்க வேண்டும். தமிழகத்தில் வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர்கள், தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர்கள், உதவி வேளாண் அலுவலர்கள், உதவி தோட்டக்கலை அலுவலர்கள், கிராம நிர்வாக அலுவலர்கள், இப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
அரசின் இ – சேவை மையம் வாயிலாகவும், இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. தமிழகத்தில், 42 லட்சம் விவசாயிகளுக்கு தனித்துவ டிஜிட்டல் எண் வழங்க, மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. ஆனால், இதுவரை 37 லட்சம் விவசாயிகளின் விபரங்கள் மட்டுமே, இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டு உள்ளன; ஐந்து லட்சம் விவசாயிகளின் விபரங்களை பதிவேற்றம் செய்வதில் இழுபறி ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, வேளாண் துறை வட்டாரத்தில் கூறப்படுவதாவது:
தமிழகத்தில் ஐந்து லட்சம் விவசாயிகளுக்கு பட்டா ஆவணம், சிட்டா, ஆதார், வங்கி கணக்கு உள்ளிட்டவை இல்லை.
மேலும், பல பட்டாதாரர்கள் வெளிநாடுகளில் வசிக்கின்றனர். இதனால், அவர்களுக்கு தனித்துவ அடையாள எண் கிடைப்பதில் சிக்கல் எழுந்துள்ளது.
இவ்வாறு அந்த வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.