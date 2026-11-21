பூட்டிய வீட்டிற்குள் இரு நாட்களுக்கு பின் பல்கலை ‘மாஜி’ ஊழியர் சடலமாக மீட்பு
பூட்டிய வீட்டிற்குள் இரு நாட்களுக்கு பின் பல்கலை ‘மாஜி’ ஊழியர் சடலமாக மீட்பு
UPDATED : நவ 21, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 21, 2026 07:35 PM
வேலுார்: வேலுாரில் பூட்டிய வீட்டிற்குள், இரு நாட்களுக்குப் பின், டில்லி பல்கலை ஊழியர் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளார்.
வேலுார் கொசப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் சேகர், 70. இவர், டில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலையில் சுருக்கெழுத்தாளராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். திருமணம் செய்து கொள்ளாமல் வேலுாரில் உள்ள தன் வீட்டில் தனியாக வசித்தார்.
கடந்த, இரு நாட்களாக அவர் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவில்லை. மேலும், அவரது வீட்டில் இருந்து கடும் துர்நாற்றம் வீசியது. இதனால், சந்தேகமடைந்த அப்பகுதி மக்கள், வேலுார் தெற்கு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார், பூட்டியிருந்த வீட்டின் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, குளியலறையில் சேகர் உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்தது தெரியவந்தது. சடலத்தை மீட்டு, வேலுார் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்து, வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.