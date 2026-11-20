பதிவு செய்யப்படாத சீட்டு திட்டங்கள் பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை
பதிவு செய்யப்படாத சீட்டு திட்டங்கள் பதிவுத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை
UPDATED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:32 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், தனியார் நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யாத சீட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துவது குறித்து, பதிவுத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் சொத்து பத்திரங்கள் பதிவு மட்டுமின்றி, சீட்டு, சங்கம், நிறுவனங்கள் தொடர்பான ஆவணங்களும், பதிவுத்துறை கட்டுப்பாட்டில் வருகின்றன. இதில், சீட்டு நிறுவனங்கள், சங்கங்கள், மாவட்டப் பதிவாளரிடம் முறைப்படி பதிவு செய்துதான் செயல்பட வேண்டும்.
சீட்டு நிறுவனங்கள், மாவட்ட பதிவாளரிடம் பதிவு செய்யும் போது, நிறுவனம் சார்பில் செயல்படுத்த உள்ள, சீட்டு திட்டங்கள் குறித்த விபரங்களை தெரிவித்து, அவற்றுக்கு ஒப்புதல் பெற வேண்டும்.
பதிவுக்கு பின், பதிவின் போது தெரிவித்த, சீட்டு திட்டங்களை மட்டுமே, அந்நிறுவனங்கள் நடத்த வேண்டும். ஆனால், பெரும்பாலான நிறுவனங்கள், பதிவு செய்யாமல், கூடுதல் சீட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துகின்றன.
கடலுார் மாவட்டத்தில், ஒரு நிறுவனம், 25,000 ரூபாய் முதல், ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை, ஐந்து திட்டங்களை செயல்படுத்த, பதிவு செய்திருந்தது; ஆனால், பதிவு செய்யாமல், 10 லட்சம் ரூபாய் முதல், 50 லட்சம் ரூபாய் வரை, பல்வேறு சீட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்தியது.
இதுபோல், பல நிறுவனங்கள், அனுமதி பெறாமல், பல சீட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்துகின்றன. இதில் பாதிக்கப்பட்டோர், காவல் துறையில் புகார் அளிக்கின்றனர். விசாரணையின்போதுதான், பதிவு செய்யாத சீட்டு திட்டம் என்பது தெரிய வருகிறது. இதுபோன்ற திட்டங்களில் பாதிக்கப்பட்டோர், நிவாரணம் பெற முடியாத நிலை உள்ளது.
எனவே, அனுமதி பெறாமல், சீட்டு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வரும் நிறுவனங்கள் மீது, பதிவுத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை எழுந்தது. மேலும், பல நிறுவனங்கள் மீது, பதிவுத்துறைக்கு புகார்கள் சென்றன. அதைத் தொடர்ந்து, பதிவுத்துறை சீட்டு நிறுவனங்கள் மீது விசாரணையை தொடங்கி உள்ளது.
இது குறித்து, பதிவுத்துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில், தற்போதைய நிலவரப்படி, 2,627 சீட்டு நிறுவனங்கள், மாவட்டப் பதிவாளர் அலுவலகங்களில் பதிவு செய்துள்ளன. இந்நிறுவனங்கள் முறையாக செயல்படுகிறதா என்பதை, மாவட்டப் பதிவாளர் ஆய்வு செய்ய வேண்டும். சென்னை, கடலுார், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி மாவட்டங்களில் மோசடி சீட்டு நிறுவனங்கள் குறித்து புகார்கள் வந்துள்ளன. எனவே, ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறையாவது, இந்நிறுவனங்களை மாவட்டப் பதிவாளர் ஆய்வு செய்ய உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.