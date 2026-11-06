3 நாளுக்கு விடாது கொட்டப்போகும் மழை; இன்று 4 மாவட்டம், நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை
3 நாளுக்கு விடாது கொட்டப்போகும் மழை; இன்று 4 மாவட்டம், நாளை 3 மாவட்டங்களுக்கு கனமழை எச்சரிக்கை
ADDED : நவ 06, 2026 03:08 PM
சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்ட அறிக்கை:
இன்று (நவம்பர் 06)
தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை மற்றும் சிவகங்கை ஆகிய 4 மாவட்டங்களில் இன்று ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
மிதமான மழை
சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், விருதுநகர், தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, திருச்சி, சேலம், நாமக்கல், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, திருப்பூர், கோவை, நீலகிரி, ஈரோடு, கரூர் ஆகிய 27 மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நாளை (நவம்பர் 07)
மதுரை, தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
மிதமான மழை
செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், மயிலாடுதுறை, நாகை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், விருதுநகர், தென்காசி, தூத்துக்குடி, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை, புதுக்கோட்டை, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, கோவை, நீலகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் நாளை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
நாளை மறுநாள் (நவம்பர் 08)
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி ஆகிய 8 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும். அதேபோல், சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருச்சி, அரியலூர், பெரம்பலூர், சிவகங்கை, ஈரோடு, திருப்பூர், திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நவம்பர் 9ம் தேதி
மயிலாடுதுறை, நாகை, புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், ராமநாதபுரம் மாவட்டங்களில் நவம்பர் 9ம் தேதி கன மழை பெய்யக்கூடும். அதேபோல், விருதுநகர், திண்டுக்கல், மதுரை, தேனி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, திருநெல்வேலி மற்றும் கன்னியாகுமரி ஆகிய மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
நவம்பர் 10ம் தேதி
தூத்துக்குடி மற்றும் ராமநாதபுரம் ஆகிய 2 மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் பலத்த காற்றுடன்கூடிய கன மழை பெய்யக்கூடும்.
டெல்டா மாவட்டங்கள், தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களிலும் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டு உள்ளது.
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