விரும்பியதை சாப்பிட்டால் வரும் விரும்பாத சர்க்கரை!
விரும்பியதை சாப்பிட்டால் வரும் விரும்பாத சர்க்கரை!
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 10:04 PM
கர்ப்பக் கால சர்க்கரைக் கோளாறால், 20 ஆண்டுகளுக்கு முன், 2 – 4 சதவீதம் பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டநிலை, இன்று பல மடங்கு அதிகரித்து உள்ளது. கர்ப்பம் தரிக்கும் சமயத்தில், உடல் பருமன் அதிகம் இருப்பது, கருக் குழாயில் நீர்க்கட்டிகள், கணையம் சுரக்கும் இன்சுலின் சேமிப்பு குறைவாக இருப்பது ஆகியவை, கர்ப்பக் காலத்தில் சர்க்கரைக் கோளாறு ஏற்பட பொதுவான காரணங்கள்.
கர்ப்பிணி, வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிட வேண்டும் என்று சொல்லி, விரும்பியதை எல்லாம் சாப்பிட ஊக்கப்படுத்துவர். 30 – 40 ஆண்டுகளுக்கு முன், 15 வயதிற்குள்ளேயே பெண்களுக்கு திருமணம் செய்து விடுவர்; ஊட்டச் சத்து குறைபாட்டுடன் பெண்கள் இருப்பர்; எனவே, குழந்தை உருவானவுடன், ஆரோக்கியமான குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்பதற்காக, வித விதமாக பலகாரங்கள் செய்து தருவர்.
நவீன மருத்துவ வசதி இல்லாத அந்தக் காலத்தில், பிரசவம் என்பது பெண் களுக்கு மறுபிறவி; விருப்பப் பட்டு எது கேட்டாலும், சாப்பிடத் தருவதற்கு இதுவும் ஒரு காரணம்.
‘பிள்ளைதாச்சி கேட்டால், கொடுக்காமல் இருக்கக் கூடாது’ என்ற நம்பிக்கையும் இருந்தது.
கர்ப்பக் காலத்தில் சுரக்கும் பிரத்யேக ஹார்மோன்களால் இன்சுலின் சுரப்பு குறைந்து, சர்க்கரை அளவு அதிகமாகி விடும். குழந்தை பிறந்தவுடன், ஹார்மோன்களின் சுரப்பு இயல்பான நிலைக்கு திரும்பியதும், இயல்பாக சுரக்கும் இன்சுலின், சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்த போதுமானது.
கர்ப்பக் காலத்தில் சர்க்கரைக் கோளாறு இருந்தது; குழந்தை பிறந்ததும் சரியாகி விட்டது என்று நினைத்து, அதன்பின் கவனிக்காமல் விட்டு விடுவர். கர்ப்பக் காலத்தில் வரும் சர்க்கரைக் கோளாறுகளால் பாதிக்கப்படும் பெண்களில், 50 சதவீதம் பேருக்கும், அவர்களின் குழந்தைகளுக்கும், அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் சர்க்கரைக் கோளாறு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது.
கர்ப்பத்தின் ஆரம்பத்தில், உடல் பருமனைக் கட்டுப்பாட்டில் வைப்பது முக்கியம். உடல் பருமன் ஏற ஏற, சர்க்கரைக் கோளாறு வரும் அபாயம் அதிகம். கர்ப்பத்தின் இரண்டாவது மாதத்தில் இருந்தே, உடற்பயிற்சிகள், சத்தான உணவு, தேவையான ஓய்வு, மருத்துவ ஆலோசனை அவசியம்.