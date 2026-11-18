கோவில் தணிக்கை அறிக்கைகளின் சுருக்கமான விபரங்கள் பதிவேற்றம்
கோவில் தணிக்கை அறிக்கைகளின் சுருக்கமான விபரங்கள் பதிவேற்றம்
UPDATED : நவ 18, 2026 08:52 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:52 PM
சென்னை: ‘தமிழகத்தில் தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய, கோவில்களின் தணிக்கை அறிக்கைகளின், சுருக்கமான விபரங்களை, இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணி, இரண்டு மாத காலத்துக்குள் முடிக்கப்படும்’ என, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
தமிழகத்தில் உள்ள, அனைத்து கோவில்களின் வருடாந்திர வருவாய், செலவினங்கள் தொடர்பான கணக்குகளின் தணிக்கை அறிக்கைகளை, ஹிந்து அறநிலையத்துறை இணையதளத்தில், பதிவேற்றம் செய்ய உத்தரவிடக் கோரி, மயிலாப்பூரை சேர்ந்த, ‘இண்டிக் கலெக்டிவ் டிரஸ்ட்’ தலைவர் டி.ஆர்.ரமேஷ், 2023ல் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
இந்த வழக்கு, நீதிபதிகள் ஜெயச்சந்திரன், மனோகரன் அடங்கிய அமர்வில், மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, அறநிலையத்துறை தரப்பில், சிறப்பு பிளீடர் பரணிதரன் ஆஜராகி, இதுவரை பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள, தணிக்கை அறிக்கைகளின் சுருக்கம் குறித்த விபரங்கள் அடங்கிய நிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்தார்.
அப்போது மனுதாரர் டி.ஆர்.ரமேஷ் ஆஜராகி, ‘‘தணிக்கை அறிக்கைகளின் முழு விபரங்களையும், அறநிலையத்துறை பதிவேற்றவில்லை. தணிக்கை அறிக்கைகளின் சுருக்கம் என்று கூறப்படும் ஆவணத்தில் கூட, இடம்பெற வேண்டிய விபரங்கள் இடம் பெறவில்லை,’’ என்றார். அறநிலையத்துறை சிறப்பு பிளீடர், ‘தணிக்கைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டிய கோவில்களின் தணிக்கை அறிக்கைகளின் சுருக்கமான விபரங்களை, இணையதளத்தில் பதிவேற்றும் பணி, இரண்டு மாத காலத்திற்குள் நிறைவு செய்யப்படும்’ என, தெரிவித்தார்.
இதை பதிவு செய்த நீதிபதிகள், வழக்கு விசாரணையை, வரும் டிச.,18ம் தேதிக்கு தள்ளி வைத்தனர்.