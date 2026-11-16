9,918 பழைய வீடுகளை இடித்து புதிதாக 12,648 வீடுகள் கட்ட முடிவு: நகர்ப்புற மேம்பாட்டு வாரியம் திட்டம்
9,918 பழைய வீடுகளை இடித்து புதிதாக 12,648 வீடுகள் கட்ட முடிவு: நகர்ப்புற மேம்பாட்டு வாரியம் திட்டம்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
சென்னை: தமிழகம் முழுதும் சேதமடைந்த, 9,918 வீடுகளை இடித்து விட்டு, புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டும் பணிகளை, நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் தொடங்கியுள்ளது.
மாவட்டங்களில், நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் வாயிலாக, ஏழை மக்களுக்கு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும், 10 ஆயிரம் வீடுகள் கட்டுவது என்ற அடிப்படையில், புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படுகின்றன.
இந்த வகையில் கட்டப்பட்ட வீடுகள் பெரும்பாலும், 60 ஆண்டுகளுக்கு நிலைத்து நிற்க வேண்டும். ஆனால், பெரும்பாலான இடங்களில், 30 ஆண்டுகளில் சேதமடைந்து விடுகின்றன.
இந்நிலையில் பழைய வீடுகளை இடித்து விட்டு, கூடுதல் வீடுகளுடன் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டும் திட்டத்தை, நகர்ப்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் செயல்படுத்தி வருகிறது.
இது குறித்து, வாரிய அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
தமிழகம் முழுதும், 20 இடங்களில் சேதமடைந்த, 9,918 வீடுகளை இடிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வீடுகள் இருந்த இடங்களில் புதிதாக, 12 ஆயிரத்து 648 வீடுகள் அடங்கிய, அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட உள்ளன.
இதற்காக, 2,882 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. பழைய கட்டடங்களை இடிக்கும் பணிகள் படிப்படியாக மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன. அதிக தளபரப்பு மற்றும் கூடுதல் தளங்களுடன், புதிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் கட்டப்பட உள்ளன.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.