அமைச்சர்கள் உறுதியளித்தபடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கு அரசாணை வெளியிட வலியுறுத்தல்
அமைச்சர்கள் உறுதியளித்தபடி பயிர்க்கடன் தள்ளுபடிக்கு அரசாணை வெளியிட வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 05:57 PM
அரூர்: அமைச்சர்கள் உறுதியளித்தபடி, பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி செய்வதற்கு அரசாணை வெளியிட வேண்டும் என, குறைதீர் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் வலியுறுத்தினர்.
தர்மபுரி மாவட்டம், அரூர் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில், விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் இன்று (நவ.,6) நடந்தது. ஆர்.டி.ஓ., ஹரி பிரியங்கா தலைமை வகித்தார். கூட்டத்தில், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் திருமலை, ராஜ்குமார், ராஜசேகரன், முருகன், செல்வராஜ் மற்றும் விவசாயிகள் பேசியதாவது:
தர்மபுரி கலெக்டர் அலுவலகத்தில், கடந்த செப்., 8ம் தேதி மரவள்ளி கிழங்கு, 13வது முத்தரப்பு கூட்டம் நடந்தது. இதில், இதுவரை தனியார் ஆலை அதிபர்களே மரவள்ளி கிழங்குக்கு விலை நிர்ணயம் செய்தனர்.
இனிவரும் காலங்களில், வேளாண் விற்பனைத்துறை அதிகாரிகள், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகள் மற்றும் ஆலை அதிபர்கள் கொண்ட குழு அமைத்து, விலை நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என, தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
ஆனால் தற்போது, மரவள்ளிகிழங்கு அறுவடை பணி தொடங்கியுள்ள நிலையில், இன்னும் விலை நிர்ணயம் செய்யப்படவில்லை.
பாப்பிரெட்டிப்பட்டி அடுத்த வெங்கடசமுத்திரம், முள்ளிக்காடு சுற்றுவட்டார பகுதியில், சிவப்பு புல் எறும்பு தொல்லையால் தென்னை, பாக்கு மரங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
தர்மபுரி மாவட்டத்தில், சீமை கருவேல மரங்களை அகற்ற இயந்திரம் வழங்க வேண்டும். மாடுகள் வளர்ச்சி, சினை பிடிப்பு மற்றும் பால் உற்பத்திற்கு கால்நடை மருந்தகங்களில் தாது உப்பு கலவை வழங்க வேண்டும்.
கடந்த மாதம் அமைச்சர்கள், விவசாய சங்க பிரதிநிதிகளிடம் பேச்சு நடத்தினர். அப்போது, கூட்டுறவு சங்கங்களில் பயிர்க்கடன் பெற்றுள்ள விவசாயிகளுக்கு, 75 ஆயிரம் ரூபாய் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என உறுதியளித்தனர். அதை நடைமுறைப்படுத்த அரசாணை வெளியிட வேண்டும்.
மாவட்ட அளவில், கலெக்டர் தலைமையிலான விவசாய குழுவில் அரூர், பாப்பிரெட்டிப்பட்டி பகுதியை சேர்ந்த விவசாயிகள் இடம் பெற நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தர்மபுரி மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்.
வறட்சியால் கரும்புகள் காய்ந்து மகசூல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, அடுத்த சாகுபடிக்கு விவசாயிகள் தயாராகும் வகையில், விரைந்து கோபாலபுரம் சுப்ரமணிய சிவா கூட்டுறவு சர்க்கரை ஆலையில், கரும்பு அரவை தொடங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர்கள் பேசினர்.
இதற்கு பதிலளித்த ஆர்.டி.ஓ., ஹரி பிரியங்கா, ‘‘மரவள்ளி கிழங்குக்கு விலை நிர்ணயம் செய்வது குறித்து அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பப்படும். விவசாயிகளின் கோரிக்கைகள் குறித்து, அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு சென்று, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.
முன்னதாக, சிவப்பு புல் எறும்பு கட்டுப்படுத்துவது குறித்தும், அதை தடுப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள நடவடிக்கை குறித்தும் வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறினர்.