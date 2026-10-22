ஜாம்நகர் ரிலையன்ஸ் சுத்திகரிப்பு ஆலையை பார்வையிட்ட அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர்
ஜாம்நகர் ரிலையன்ஸ் சுத்திகரிப்பு ஆலையை பார்வையிட்ட அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர்
ADDED : அக் 22, 2026 03:52 AM
ADDED : அக் 22, 2026 03:52 AM
ஜாம்நகர்: அமெரிக்க வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ மற்றும் இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க தூதர் செர்ஜியோ கோர், நேற்று குஜராத் ஜாம்நகரில் உள்ள ‘ரிலையன்ஸ்’ நிறுவனத்தின் உலகின் மிகப்பெரிய எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு வளாகத்தை பார்வையிட்டனர்.
இவர்களை ரிலையன்ஸ் நிறுவன தலைவர் மற்றும் நிர்வாக இயக்குனர் முகேஷ் அம்பானி, செயல் இயக்குனர் அனந்த் அம்பானி ஆகியோர் வரவேற்று, சுத்திகரிப்பு ஆலையின் நவீன தொழில்நுட்பம், உற்பத்தி திறன் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகள் குறித்து அவர்களுக்கு விளக்கினர்.
மேலும், ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் அமைத்து வரும் புதிய மின் உற்பத்திக்கான பிரம்மாண்ட ஆலைகள் மற்றும் கட்டுமானத்தில் உள்ள தரவு மையங்கள் குறித்தும் இருவருக்கும் விரிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டது. இந்த புதிய எரிசக்தி ஆலைகள் பல்வேறு கட்டங்களாக செயல்பாட்டுக்கு கொண்டுவரப்படுகின்றன.
ஜாம்நகர் வளாகத்தை, மேலும் முன்னணி தொழில்நுட்பம் கொண்டு வளப்படுத்துவதற்கு, புத்தாக்கம் மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்திக்கான முக்கிய மையமாக உருவாக்குவது தொடர்பான நிறுவனத்தின் நீண்டகால திட்டங்களையும் முகேஷ் அம்பானி, அனந்த் அம்பானி ஆகியோர் இருவருக்கும் விளக்கினர்.
இந்த சந்திப்பின்போது, உலகளாவிய எரிசக்தி துறையின் நிலவரம் மற்றும் பாரம்பரிய எரிசக்தி, புதிய எரிசக்தி ஆகிய துறைகளில் வர்த்தக ஒத்துழைப்புக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
நம்பகமான மற்றும் குறைந்த விலையில் எரிசக்தி வினியோகம், தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்கள், மற்றும் அதிகரித்து வரும் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்கான முதலீடுகள் குறித்தும் இருதரப்பினருக்கும் இடையே கருத்துகள் பரிமாறப்பட்டன.
எரிசக்தி மற்றும் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு ஆகிய துறைகள் ஒன்றோடொன்று இணைந்து வளர்ந்து வருவது குறித்தும் விவாதிக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, தரவு மையங்களின் செயல்பாட்டுக்கும், டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் விரிவாக்கத்துக்கும் நம்பகமான மின்சார வினியோகம் அவசியம் என்பது குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது.
தொழில்நுட்பம், பொறியியல் மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தி துறைகளில் இந்திய, அமெரிக்க நிறுவனங்களின் திறன்களை ஒருங்கிணைத்து புதிய வர்த்தக வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது குறித்தும் முகேஷ் அம்பானி, அனந்த் அம்பானி ஆகியோர் மார்கோ ரூபியோ மற்றும் செர்ஜியோ கோரிடம் தங்களது கருத்துகளை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
இந்தச் சந்திப்பு, இரு தரப்பினரும் தொழில்துறை அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும், பரஸ்பர வர்த்தக நலன்களுக்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்வதற்கும் பயனுள்ளதாக அமைந்ததாக, ரிலையன்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.